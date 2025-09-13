Fiumicino 3000, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della fondazione per lo sviluppo del territorio

Il sindaco Mario Baccini designa Enrico Michetti, Massimo Sessa e Luciano Francesco Marranghello ai vertici del nuovo laboratorio di idee e progettazione per innovazione, mobilità, ambiente e crescita locale.

Con un decreto ufficiale, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fiumicino 3000, la nuova fondazione creata per supportare l’Ente locale in un ampio ventaglio di settori strategici: pianificazione istituzionale, urbanistica, edilizia, ambiente e mare, infrastrutture per la mobilità, innovazione, sport, attività ricreative, sociali e culturali, oltre alle economie circolari.

A seguito di un bando pubblico che ha raccolto 24 candidature di alto livello, il primo cittadino ha scelto tre personalità di grande esperienza per guidare la Fondazione, chiamata a promuovere e realizzare progetti innovativi e di ampio respiro per la comunità.

I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono:

Prof. Avv. Enrico Michetti, fondatore della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, nominato presidente della Fondazione;

Ing. Massimo Sessa, dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Avv. Luciano Francesco Marranghello, giurista di comprovata esperienza sul territorio.

Tutte le attività saranno svolte a titolo gratuito, in linea con la missione della Fondazione di promuovere l’interesse pubblico e il benessere della comunità locale.

Con queste nomine si apre ufficialmente la fase esecutiva di Fiumicino 3000, che proseguirà con la firma dell’atto costitutivo davanti al notaio, rendendo la fondazione pienamente operativa.

“Con la nomina di figure di tale prestigio e competenza siamo pronti a dare vita a un progetto che contribuirà al miglioramento del nostro territorio sotto molteplici aspetti – dichiara il sindaco Baccini –. Fiumicino 3000 sarà un punto di riferimento per la pianificazione e l’innovazione, e grazie all’impegno e alle capacità dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione raggiungeremo risultati concreti e duraturi per la nostra comunità”.