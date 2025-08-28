Fiumara Grande, un dragaggio che apre nuove rotte per il rilancio della città

Baccini: “Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo”

Il mare come volano di sviluppo economico e turistico. È questa la visione che il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha ribadito commentando il recente dragaggio dei fondali della Fiumara, un intervento promosso dalla Regione Lazio con l’obiettivo di migliorare la navigabilità e sostenere la crescita del settore nautico.

“Il recente dragaggio dei fondali di Fiumara, realizzato dalla Regione Lazio, è stato un intervento necessario per favorire il rilancio del settore nautico e la salvaguardia delle nostre coste. L’operazione assicura infatti condizioni di navigabilità migliori, a vantaggio della cantieristica e della nautica da diporto, e genera ricadute positive sul turismo e sull’intero sistema della Blue economy” sottolinea Baccini.

“Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo – evidenzia – la vicinanza con l’aeroporto Leonardo Da Vinci, una solida capacità ricettiva, una posizione geografica unica e la presenza di maestranze d’eccellenza, considerate tra le migliori al mondo”.

“L’obiettivo dell’amministrazione guarda al mare e al Tevere come risorse strategiche per rafforzare il ruolo della nostra città. Vogliamo che Fiumicino diventi un polo di riferimento per gli armatori italiani e stranieri, e una destinazione privilegiata per un turismo di alto livello. Ringrazio l’assessore Ghera per l’attenzione che, anche in questa occasione, ha dimostrato nei confronti del nostro territorio” conclude il Primo Cittadino.