Fine Cig per 2.245 ex Alitalia, Di Genesio Pagliuca: “Subito consiglio comunale straordinario”

“Il Comune di Fiumicino deve tornare protagonista attivo di questa tragedia”

“Il grido d’allarme che abbiamo tenuto alto negli anni passati è rimasto inascoltato e adesso tutte le nostre preoccupazioni in merito al futuro degli ex dipendenti Alitalia, non assorbiti da ITA Airways, stanno per ricevere la comunicazione del licenziamento. In totale sono 2.245” dichiara il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Per loro – aggiunge – la cassa integrazione scadrà il prossimo 31 ottobre e stando così le cose, dopo quella data, saranno abbandonati al loro destino. In una situazione del genere, a dir poco drammatica, il Governo anziché preoccuparsi e trovare un’adeguata soluzione a tutti i dipendenti rimasti senza lavoro, come quella della proroga della cassa integrazione richiesta anche dalle sigle sindacali, è focalizzato sulla vendita del 41% di ITA Airways a Lufthansa“.

“Silenzio tombale e alquanto imbarazzante è quello che arriva dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino – incalza Di Genesio Pagliuca – proprio loro che all’opposizione e prima delle elezioni si presentavano come salvatori della patria. Noi, invece, restiamo in prima linea per difendere gli interessi di queste migliaia di famiglie, molte delle quali risiedono nel territorio di Fiumicino, che stanno vivendo un dramma”.

“Proprio per questo, qualche mese fa abbiamo incontrato le sigle sindacali evidenziando la nostra volontà di tutelare i lavoratori e le lavoratrici, così come abbiamo fatto negli anni in cui eravamo alla guida della Città. E ancora una volta riteniamo che l’Aeroporto deve essere un’opportunità per chi vive nel nostro territorio. Per questo appoggiamo la nota del Gruppo Demos Fiumicino, ribadendo la richiesta, avanzata già ormai diversi mesi fa, di convocare un Consiglio comunale straordinario per affrontare la problematica e trovare insieme la giusta soluzione per scongiurare questi licenziamenti” conclude il capogruppo PD