Finanziamenti aeroporti, dalla Regione Lazio 255mila euro al Comune di Fiumicino e 345mila euro al Comune di Ciampino

Di Genesio Pagliuca e Bonanni: “Ci aspettiamo un chiarimento in Commissione sul perché di questa scelta”

“Apprendiamo con soddisfazione che la Giunta regionale del Lazio abbia approvato un finanziamento destinato alle infrastrutture aereoportuali con traffico civile internazionale, nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico locale, per un importo complessivo di 600mila euro, a valere sull’annualità 2024″ lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche e vicepresidente Commissione Trasporti.

“Peccato però – aggiungono – che la Regione Lazio guidata dal presidente Rocca, ancora una volta si dimostra sorda alle esigenze reclamate dai cittadini del comune di Fiumicino. Infatti, la delibera approvata dalla Giunta destina 255mila euro al Comune di Fiumicino e 345mila euro al Comune di Ciampino, per il potenziamento dei collegamenti tra i rispettivi aeroporti e le stazioni ferroviarie”.

“Sarebbe curioso sapere per quale motivo, a differenza del passato, a Ciampino vengano concessi più soldi a differenza di Fiumicino, peraltro uno dei principali hub internazionali. Purtroppo dagli uffici regionali non è arrivata nessuna spiegazione, mentre dalla sede del Comune di Fiumicino proviene un silenzio tombale assordante. Per questo ci aspettiamo un chiarimento in Commissione sul perché di queste scelte. O, come sempre, il nostro Comune non sa?” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Barbara Bonanni

