Fermo pesca prolungato, allarme nel settore ittico del Lazio

Califano (Pd) sollecita la Regione: “Compensazioni in ritardo, necessario sostegno immediato alle marinerie”

La proroga del fermo pesca fino al 30 novembre e le conseguenti ripercussioni economiche sul settore ittico del Lazio finiscono al centro del dibattito politico regionale. Questa mattina la consigliera del Partito Democratico, Michela Califano, ha presentato un’interrogazione al presidente Francesco Rocca per chiedere interventi urgenti a tutela delle marinerie locali e dell’intera filiera colpita dal provvedimento ministeriale.

“Ho presentato questa mattina una interrogazione al Presidente Rocca in merito alle criticità che hanno colpito il comparto della pesca nel Lazio a causa del recente decreto ministeriale che proroga il fermo pesca fino al 30 novembre. Misura che, sebbene adottata per ragioni di tutela delle risorse ittiche, comporta rilevanti conseguenze economiche e sociali per questo fondamentale asset” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“La proroga – prosegue – si aggiunge a un quadro già critico, nel quale molte imprese ittiche della regione attendono ancora il pagamento dei fermi pesca arretrati e lamentano ritardi nell’erogazione degli indennizzi compensativi previsti a livello nazionale. La sospensione prolungata delle attività colpisce in particolare le marinerie locali, inclusa la piccola pesca costiera, oggi interessata anche dallo stop alla pesca del nasello, con effetti devastanti sul reddito dei pescatori e sulla tenuta occupazionale”.

“Il blocco delle attività di pesca produce ripercussioni dirette sull’intera filiera dell’indotto – ribadisce Califano – cooperative di conferimento, imprese di trasformazione e commercializzazione, fornitori di servizi portuali, attività di manutenzione nautica e pesca sportiva, con il rischio concreto di perdita del mercato natalizio, periodo di fondamentale importanza economica per il settore“.

“Per questo ho interrogato il Presidente Rocca – rimarca la consigliera regionale – Su quali iniziative urgenti la Giunta Regionale intenda promuovere presso il Governo nazionale per sollecitare il pagamento dei fermi pesca arretrati e l’erogazione di indennizzi diretti a favore delle imprese ittiche e dell’indotto colpiti dalla proroga del fermo pesca; se non ritenga necessario attivare fondi di solidarietà regionali o altri strumenti finanziari della Regione Lazio per garantire un sostegno economico immediato al comparto, in attesa degli interventi statali; quali misure intenda adottare per sostenere le cooperative di conferimento e le attività della filiera connesse alla pesca, al fine di evitare la perdita del mercato natalizio e la chiusura delle imprese; se e con quali tempistiche la Giunta intenda convocare con urgenza un tavolo di crisi regionale con le associazioni di categoria e le marinerie del Lazio, volto a definire un piano condiviso di intervento e una riforma strutturale del settore della pesca regionale” conclude Michela Califano