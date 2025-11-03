Fermo pesca a novembre, Baccini: “Servono sostegni immediati per i pescatori di Fiumicino”

“Tutelare il mare è fondamentale, ma le famiglie e le imprese della pesca non possono essere lasciate sole ad affrontare questo stop prolungato”

Il prolungamento del fermo pesca nel mese di novembre sta creando forti preoccupazioni nella marineria del litorale laziale. A Fiumicino, dove la pesca rappresenta una componente storica dell’economia e dell’identità cittadina, l’ulteriore stop alle attività rischia di mettere ulteriormente in difficoltà famiglie e imprese del settore.

“I pescatori di Fiumicino, così come quelli dei porti limitrofi, in questi giorni stanno affrontando le conseguenze del prolungamento del fermo pesca disposto per il mese di novembre – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Comprendiamo pienamente le difficoltà economiche e sociali che questo ulteriore periodo di stop comporta per le famiglie dei pescatori, per l’indotto locale, per le pescherie e per la ristorazione, settori che rappresentano una parte importante della nostra economia e della nostra identità culturale. In tal senso, ritengo di estrema importanza che le istituzioni competenti valutino fin da subito misure di sostegno adeguate e tempestive per i pescatori fermi in porto”.

Il Sindaco ribadisce inoltre come l’Amministrazione comunale riconosca la necessità di tutelare il mare e il suo ecosistema, un obiettivo fondamentale per garantire sostenibilità e futuro al settore ittico. “Tuttavia – aggiunge Baccini – è urgente trovare un equilibrio tra la salvaguardia ambientale e la sopravvivenza delle imprese di pesca, che non possono essere lasciate sole ad affrontare questo momento”.