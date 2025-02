Feola “In Commissione Lavori Pubblici la valutazione e l’analisi del quadrante Isola Sacra”

Prosegue il lavoro di analisi del territorio.

“Ieri mattina in commissione lavori pubblici è stata portata una proposta che viene da tempo avanzata da diversi cittadini in via Hermada, la regolamentazione di un senso unico di marcia, che è stata materia di valutazione con i membri di commissione, i tecnici e la polizia locale”. Lo dichiara in una nota Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici.

“È stata esposta alla commissione la richiesta di messa in sicurezza della via nel quale i residenti e le molte auto in transito si trovano spesso intrappolati tra le auto in sosta, viste le misure ridotte della larghezza della via, molto spesso alternandosi tra le auto parcheggiate per favorirne il passaggio in senso alternato. Si stanno considerando in forma sperimentale diverse proposte che porteranno a degli studi tecnici più approfonditi sia per quanto riguarda il quartiere in questione, ma anche nella considerazione di tutto il quadrante in questione. Tra le proposte, visti i vari incidenti avvenuti, c’è stata anche quella della valutazione del posizionamento di un semaforo nell’incrocio di via Hermada con via monte Solarolo che possa mettere in sicurezza l’intersezione.

Conclude il presidente Feola, “La viabilità del nostro territorio è una materia complessa sul quale la commissione sta lavorando anche in altri quadranti come quello di Aranova e di Focene per citarne alcuni e anche qui si studieranno delle soluzioni per cercare di trovare un giusto compromesso tra la sicurezza, che è prioritaria, e la richiesta dei cittadini. Sono sicuro che la commissione sarà di supporto per valutazioni e studi per le diverse problematiche e segnalazioni esposte, nella ricerca di soluzioni che possano portare benefici e sicurezza per tutti i residenti.”