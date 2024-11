Farmacie Comunali, Opposizione: “Il Tar blocca il Comune, la maggioranza conferma la sua ineguatezza”

“Questa ordinanza rappresenta una chiara sconfitta per l’Amministrazione comunale”

“Con un’ordinanza chiara e puntuale (n. 5215/2024, emessa il 20 novembre 2024), il TAR del Lazio ha respinto il tentativo del Comune di Fiumicino, attraverso il Commissario ad acta, di escludere il socio privato della Società Farmacie Comunali Srl, dott. Fabio Reposi, che gestisce le due farmacie comunali di Isola Sacra e Aranova” lo dichiarano i Consiglieri Comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi (Partito Democratico), Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli (Lista Civica per Ezio), Barbara Bonanni (Sinistra Italiana e Reti Civiche).

“Il Tribunale ha accolto le censure proposte – proseguono – evidenziando come il reclamo presentato dal socio privato sia supportato da profili di fondatezza, in particolare riguardo all’età prevista dall’art. 4 della Legge n. 362/1991 e alla valutazione del capitale sociale, elemento su cui le parti private hanno trovato convergenza. Il TAR ha inoltre sottolineato i gravi rischi di pregiudizio legati all’aggiudicazione della procedura basata sulla contestata deliberazione commissariale”.

“Questa ordinanza rappresenta una chiara sconfitta per l’amministrazione comunale – sottolineano i consiglieri dell’Opposizione – Non solo emerge una gestione delle controversie poco coerente, ma si evidenzia anche la mancanza di una seria discussione in sede istituzionale, come Consiglio comunale o Commissione, dove sarebbe stato opportuno approfondire il merito della questione. E invece siamo tenuti all’oscuro di tutto. Inoltre è quantomeno necessario sospendere ogni nomina per la Società Farmacie Comunali fino a quando non saranno definite modalità trasparenti e vagliate dal Tribunale Amministrativo”.

“Infatti – concludono – non vorremmo che tutta questa confusione sia dovuta alla fretta di trovare compensazioni per problemi interni alla maggioranza”.