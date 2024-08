Esuberi Alitalia e precarietà aeroportuale, FdI Fiumicino: “Siamo al fianco dei lavoratori”

“E’ fondamentale trovare una soluzione che possa portare ad un tavolo di trattative”

“Come Gruppo di Fratelli d’Italia, seguiamo con grande attenzione e preoccupazione il destino dei 2.245 lavoratori dell’ex Alitalia, per i quali il 31 ottobre scadrà la cassa integrazione. Condividiamo le parole del sindaco Baccini, il quale si sta dedicando, al fine di poter trovare una soluzione che eviti una problematica non indifferente per molte famiglie” si legge nel comunicato di FdI Fiumicino.

“Allo stesso modo è fondamentale trovare una soluzione che possa portare ad un tavolo di trattative importanti, affinché venga tutelato un settore che da lavoro a migliaia di persone e che da anni vede attivo il gruppo di Fratelli d’Italia, che si dimostra al fianco dei lavoratori aeroportuali, seguendo con interesse anche le molte situazioni di precarietà nonostante il grande sviluppo dello scalo” conclude il comunicato stampa del gruppo FdI Fiumicino