Esternalizzazione asilo nido Foce Micina, Opposizione: “Dal Comune un altro regalo ai privati”

Di Genesio Pagliuca, Calicchio, Petrillo e Bonanni: “Chiediamo all’amministrazione comunale di rivedere questa decisione”

“Altro che internalizzazione, la scelta politica del Comune di Fiumicino è quella di esternalizzare i servizi educativi. Dopo aver deciso di costruire un asilo a Parco Leonardo per darlo in gestione ai privati, nella Commissione di ieri, mercoledì 12 marzo, abbiamo appreso che dopo anni di lavori programmati e finanziati dalla passata amministrazione, il Comune ha deciso di fare un altro regalo ai privati con l’affidamento in gestione del nuovissimo asilo di Via Foce Micina” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Paolo Calicchio, Vicepresidente Consiglio Comunale; Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Si parlava di internalizzazione, di una società in house che avrebbe dovuto occuparsi di questi servizi, ma di tutto questo non c’è più traccia – rimarcano – A questo si aggiunge l’assenza di qualsiasi iniziativa di internalizzazione per le assistenti Oepac, a differenza di quanto promesso nella campagna elettorale”.

“È evidente che le promesse elettorali vengono smentite dai fatti – ribadiscono – mentre le decisioni continuano a essere prese senza alcun coinvolgimento del Consiglio Comunale e all’insaputa dei cittadini. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale di rivedere questa decisione, perché anche questo asilo, come gli altri, deve essere gestito direttamente dal Comune. Siamo sicuri che su questo vada fatta una discussione più approfondita”.

“Per quanto ci riguarda, ci batteremo sempre per difendere i diritti dei cittadini e per garantire che i servizi pubblici essenziali rimangano tali, a gestione pubblica” concludono Di Genesio Pagliuca, Calicchio, Petrillo e Bonanni

(Immagine da web)