Esponenti politici all’IIS Leonardo Da Vinci di Maccarese. Opposizione: “La scuola non è terreno di propaganda”

Antonelli, Bonanni e Miccoli: “E’ un fatto grave e fuori da ogni grammatica istituzionale”

“Il fatto che la presidente della Commissione sia intervenuta in una assemblea degli studenti è un fatto grave e fuori da ogni grammatica istituzionale. La presenza della politica nelle scuole deve attenersi alle iniziative puramente istituzionali, come sempre avvenuto anche in passato. Per questo, comprendiamo il risentimento di molti genitori che non erano stati previamente informati” lo dichiarano i consiglieri di minoranza della Commissione Scuola di Fiumicino, Erica Antonelli, Barbara Bonanni e Giuseppe Miccoli.

“Siamo certi – sottolineano – che si tratti di un errore, un accadimento sfuggito alla Direzione scolastica, e siamo altrettanto certi che ci sarà più attenzione in futuro per evitare situazioni incresciose come questa”.

“Ricordiamo, infine, che le assemblee politiche vanno organizzate in altra maniera, fuori da un contesto scolastico, che dovrebbe essere protetto, soprattutto per i ragazzi”, concludono Erica Antonelli, Barbara Bonanni e Giuseppe Miccoli