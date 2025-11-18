Erosione costiera nel Lazio: i nuovi documenti regionali confermano l’allarme su Fiumicino

Califano: “Serve un piano serio, la difesa della nostra costa non può più attendere”

La Regione Lazio ha recentemente aggiornato la documentazione relativa alla difesa integrata della costa e al Piano di Assetto Idraulico, evidenziando un quadro sempre più critico per il litorale laziale. In particolare, l’area di Fiumicino risulta tra le più esposte e colpite dal fenomeno erosivo.

“Apprendiamo come la nuova documentazione regionale sulla difesa integrata della costa e il piano di assetto idraulico regionale confermino la progressiva erosione della costa laziale, soprattutto su Fiumicino. I dati – sottolinea la consigliera regionale del Partito Democratico e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano – parlano di un forte incremento della vulnerabilità e della necessità di interventi strutturali e opere di difesa adeguate, ad oggi mancanti”.

“Basterebbe questo – prosegue Califano – per evidenziare come, su uno dei principali problemi che attanagliano il Lazio, si sia fatto poco o nulla. Nessuna programmazione concreta, nessun intervento di rilievo, nessuno stanziamento che abbia davvero prodotto risultati. Si continua a procedere alla cieca, tra annunci e promesse puntualmente smentiti dai fatti”.

La consigliera Pd conclude ribadendo la necessità di un cambio di passo: “Serve un piano serio, finanziato e con tempistiche certe. La difesa della nostra costa non può più attendere”.