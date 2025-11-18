Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 18 Novembre 2025

Erosione costiera nel Lazio: i nuovi documenti regionali confermano l’allarme su Fiumicino

Califano: “Serve un piano serio, la difesa della nostra costa non può più attendere”

 

 

La Regione Lazio ha recentemente aggiornato la documentazione relativa alla difesa integrata della costa e al Piano di Assetto Idraulico, evidenziando un quadro sempre più critico per il litorale laziale. In particolare, l’area di Fiumicino risulta tra le più esposte e colpite dal fenomeno erosivo.

 

“Apprendiamo come la nuova documentazione regionale sulla difesa integrata della costa e il piano di assetto idraulico regionale confermino la progressiva erosione della costa laziale, soprattutto su Fiumicino. I dati – sottolinea la consigliera regionale del Partito Democratico e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano – parlano di un forte incremento della vulnerabilità e della necessità di interventi strutturali e opere di difesa adeguate, ad oggi mancanti”.

 

“Basterebbe questo – prosegue Califano – per evidenziare come, su uno dei principali problemi che attanagliano il Lazio, si sia fatto poco o nulla. Nessuna programmazione concreta, nessun intervento di rilievo, nessuno stanziamento che abbia davvero prodotto risultati. Si continua a procedere alla cieca, tra annunci e promesse puntualmente smentiti dai fatti”.

 

La consigliera Pd conclude ribadendo la necessità di un cambio di passo: “Serve un piano serio, finanziato e con tempistiche certe. La difesa della nostra costa non può più attendere”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Califano ripascimento spiaggia
Articoli correlati
Cronaca

Il Sindaco Baccini incontra l’Associazione SAIFO per il rilancio della Liburna e dell’area del Parco

martedì, 18 Novembre 2025
Focus

"Artisti per la Pace": musica e speranza per la Palestina

martedì, 18 Novembre 2025
Politica

Erosione costiera nel Lazio: i nuovi documenti regionali confermano l’allarme su Fiumicino

martedì, 18 Novembre 2025
Focus

Dove nascono le storie: amore, voce e identità sulle onde del Tirreno

martedì, 18 Novembre 2025
Cronaca

Sportello Agea a Maccarese. Severini: "E' un altro obiettivo centrato dalla nostra amministrazione"

martedì, 18 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci