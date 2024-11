Emergenza viabilità, il PD Fiumicino rilancia ipotesi realizzazione del ponte a Dragona

Antonelli “Occorre pertanto lavorare ad una viabilità alternativa”.

di Dario Nottola

Il PD di Fiumicino, nel raccogliere la situazione di crescente disagio diffuso sulla viabilità (quasi un’emergenza code in questi ultimi giorni) rilancia l’urgenza del ponte a Dragona. Dopo le lamentele, infatti, a più riprese, negli ultimi giorni dei pendolari e residenti di Fiumicino, Ostia e del suo entroterra, per i nuovi disagi legati alla viabilità, il Partito, per voce della consigliera Erica Antonelli, chiede che venga riaperta l’ipotesi della realizzazione di un ponte nella zona di Dragona che colleghi il X Municipio di Roma direttamente con l’autostrada Roma – Fiumicino.

Obiettivo: decongestionare il traffico dell’intero e popoloso quadrante urbano. Negli ultimi giorni – è ormai evidente – le restrizioni sulla via del Mare e sulla via Ostiense, affiancandosi ai cronici problemi viari del territorio e dei ponti e viadotti, stanno causando code e paralisi del traffico da Fiumicino, sino al suo interno, sino all’entroterra lidense.

“Relativamente al traffico lamentato e subito quotidianamente dai cittadini di questo quadrante, ritengo che sempre più si renda urgente e necessario riaprire l’ipotesi del ponte di Dragona – spiega Erica Antonelli – Sebbene ci siano notizie incoraggianti sulla realizzazione del nuovo Ponte della Scafa, lo stesso non andrà a risolvere il traffico su via dell’Aeroporto: occorre pertanto lavorare ad una viabilità alternativa”.

“Per questo, tempo fa, avevo presentato in Aula consiliare una mozione, dalla cui discussione è stato prodotto un atto di indirizzo votato da tutto il Consiglio comunale, proprio per sollecitare gli Enti competenti alla messa in cantiere di questa opera che davvero alleggerirebbe il traffico locale, oramai insostenibile”, conclude la consigliera.