Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 17 Settembre 2025

Emergenza idrica: la Regione volta le spalle ai cittadini di Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre e Prataroni

Califano (Pd): “Ennesimo segnale di disinteresse per i territori”

 

“Oggi in Consiglio Regionale ho chiesto, con tanto di documento ufficiale, al Presidente Rocca e alla sua Giunta di destra degli impegni semplici ma concreti per dare supporto ai residenti delle località di Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre e Prataroni, nel Comune di Fiumicino che, nel più totale disinteresse delle istituzioni pubbliche, continuano a essere senza acqua potabile” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

 

“Un impegno – prosegue – a farsi carico del problema, a istituire un fondo a ristoro dei costi che stanno sostenendo i cittadini, a programmare un tavolo tecnico con Arsial e Comune di Fiumicino per superare le problematiche che vivono. Naturalmente la risposta è stata nuovamente negativa. Bocciata. Come già accaduto solo qualche settimana fa“.

 

“Abbiamo purtroppo ogni volta la conferma che a questa maggioranza non interessano i territori o risolvere i tanti problemi che viviamo quotidianamente, ma solo zittire ogni voce che faccia emergere delle criticità nella loro fallimentare amministrazione della cosa pubblica” conclude Michela Califano

 

 

