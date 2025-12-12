Roma, “Il canile va in città”: 23 cani in cerca di casa al Villaggio di Natale dell’Eur

23 cani, 11 ospitati nel canile di Ponte Marconi e 12 in quello di Muratella, sfileranno in cerca di una famiglia e di una seconda possibilità di Dario Nottola

Domenica 14 dicembre, alle 11, al Villaggio di Natale all’Eur (Passeggiata del Giappone – Laghetto), torna “Il canile va in città”, l’appuntamento promosso dall’ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale, in collaborazione con associazioni e volontari, che porta nei parchi e nelle piazze di Roma i cani dei canili comunali, per promuovere le adozioni e incentivare la conoscenza di questa realtà così importante e bisognosa di attenzione e sostegno.

“Il Canile va in città è ormai diventato un appuntamento apprezzato e atteso da tantissimi cittadini e dopo ogni sfilata sono sempre di più i cani che riescono a trovare finalmente una famiglia – ha dichiarato la Garante degli animali, Patrizia Prestipino – Per questo non potevamo non pensare a un evento in occasione del Natale, la festa dell’amore e della famiglia per eccellenza, per far conoscere ancora una volta tanti cani dei canili di Roma e per promuovere l’adozione di queste creature meravigliose, capaci di donare gioia e amore incondizionato”.

Durante l’evento 23 cani, 11 ospitati nel canile di Ponte Marconi e 12 in quello di Muratella, sfileranno in cerca di una famiglia e di una seconda possibilità, presentati da parlamentari e rappresentanti delle istituzioni locali. Cinque dei cani presentati saranno “adozioni del cuore”, cani malati o anziani ai quali donare serenità nell’ultimo tratto di vita. Anche per questo appuntamento sarà presente un’adozione del cuore presentata dall’attore e cantante Andrea Rivera.