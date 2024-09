Crisi lavoro, il Consiglio ha manifestato un impegno condiviso per sostenere i lavoratori ex Alitalia

Baccini: “L’Amministrazione si impegnerà a coinvolgere anche il sistema imprenditoriale locale per creare opportunità alternative”

Si è concluso il Consiglio Comunale di Fiumicino, durante il quale è stato affrontato il delicato tema della situazione dei lavoratori ex Alitalia, che vede coinvolte numerose famiglie del territorio. Il Consiglio ha manifestato un impegno condiviso per sostenere i lavoratori ex Alitalia, molti dei quali stanno affrontando difficoltà a causa della ristrutturazione aziendale e della transizione verso ITA Airways. Il Sindaco, Mario Baccini, durante il suo intervento, ha ribadito la volontà di mettere in atto tutte le azioni possibili per promuovere un dialogo istituzionale con il Governo e le parti coinvolte, affinché si possano trovare soluzioni concrete a favore delle famiglie colpite”.

“Siamo consapevoli dell’impatto devastante che la crisi di Alitalia ha avuto sulla nostra città e che il precariato è una piaga che va affrontata e demolita politicamente – ha dichiarato il Sindaco, durante il suo intervento – Non possiamo accettare che i nostri concittadini debbano vivere senza la certezza di un futuro stabile. La soluzione che stiamo valutando, non solo nell’ambito aeroportuale, ma in tutti i settori, è quella di capire se possiamo internalizzare i servizi, superando una volta per tutte il problema del precariato. Questo contribuirà a rendere la nostra comunità più forte e unita”.

“Chiederemo al Governo ed alle istituzioni competenti, di intensificare i tavoli di confronto con il Ministero del Lavoro, per esplorare la possibilità di ulteriori politiche di sostegno, riqualificazione professionale e reinserimento nel mondo del lavoro – ha sottolineato il Pimo Cittadino – L’Amministrazione si impegnerà a coinvolgere anche il sistema imprenditoriale locale per creare opportunità alternative, puntando su settori in crescita come il turismo. Sono convinto che il Consiglio Comunale abbia fatto bene a cercare una sinergia ed una condivisione comune su questo fronte. Fiumicino deve essere un punto di riferimento per tutto il Paese, specialmente per un settore così importante come quello aeroportuale che vive un momento di forte espansione”.

“E’ inaccettabile che, mentre il settore cresce, la qualità del lavoro diminuisca. Ho già comunicato al Governo, in particolare al Sottosegretario Durigon, con delega al lavoro, tutte le nostre perplessità: è necessario un accordo forte e concreto. Non vogliamo ripetere gli errori del passato, fatto di promesse altisonanti mai tradotte in azioni reali. Il nostro obiettivo è chiaro: prima di procedere con nuove assunzioni, l’aeroporto deve assumere tutti coloro che sono in cassa integrazione. Fiumicino non può e non deve lasciare nessuno indietro” ha concluso Mario Baccini