Cpr Ponte Galeria, opposizione: “La maggioranza boccia le nostre mozioni”

I consiglieri comunali di Fiumicino: “Il Comune non volti le spalle alla Curia”

“Nel Consiglio comunale di giovedì 19 novembre, la maggioranza ha respinto le due mozioni da noi presentate a sostegno dell’appello del vescovo Gianrico Ruzza sulle condizioni all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria.” Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo, Barbara Bonanni, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli.

“Una decisione che registriamo con profonda amarezza. Le nostre proposte chiedevano al Consiglio comunale di esprimere pieno sostegno alle parole del vescovo – che ha visitato personalmente la struttura, denunciando condizioni di vita difficili e carenza di assistenza – e di garantire la massima disponibilità istituzionale alle progettualità della Curia.”

“Su temi che riguardano il rispetto dei diritti fondamentali e la dignità umana, la responsabilità istituzionale dovrebbe venire prima delle appartenenze politiche. Il voto contrario dell’Aula rappresenta invece un’occasione persa per Fiumicino, che non ha saputo trovare una posizione unitaria nemmeno di fronte a una realtà così drammatica e territorialmente vicina alla nostra comunità.”

“Nonostante la bocciatura dei nostri atti in Consiglio, non faremo mancare il nostro supporto. Continueremo ad affiancare e valorizzare il lavoro concreto che la Diocesi porta avanti insieme a Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Centro Astalli per l’assistenza legale, spirituale e l’ascolto delle persone trattenute. La dignità della persona viene prima di tutto e continueremo a batterci affinché le istituzioni lo dimostrino con i fatti.” Concludono i consiglieri di opposizione.