“BIOMEDICA” a Fiumicino un punto di riferimento per l’ortopedia e il benessere della persona

Da oltre quattro anni in Via delle Scuole, una struttura specializzata in ausili e ortesi per adulti e bambini, con assistenza personalizzata, noleggio di dispositivi sanitari, servizi a domicilio e screening posturali

di Fernanda De Nitto

A Fiumicino è presente da oltre quattro anni “Biomedica”, uno delle più fornite strutture regionali per l’ortopedia, specializzata nella vendita e produzione di ausili e ortesi per adulti e bambini.

La struttura sita in Via delle Scuole, 25, è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, offrendo assistenza e tutoraggio per tutte le pratiche burocratiche riguardanti Asl ed Inail. Il personale presente nel negozio assiste ogni paziente sia negli iter autorizzati che nella valutazione delle ortesi migliori, scelte sulla base di necessità momentanee o permanenti.

Biomedica offre, infatti, la possibilità sia di acquistare che di noleggiare alcuni importanti ausili, tra cui deambulatori, carrozzine, letti elettrici o a manovella ed anche poltrone reclinabili a due motori. E’ possibile, altresì, il noleggio di alcuni elettromedicali, dispositivi medici alimentati ad energia elettrica, progettati per la diagnosi, il monitoraggio, la prevenzione o la terapia di patologie e dotati di una parte applicata al paziente, tra cui la più richiesta è la magnetoterapia.

La sede di Fiumicino dispone anche di un vasto assortimento di calzature ortopediche, scarpe professionali per personale medico e paramedico e da lavoro, calze a compressione graduata, dalle preventive alle terapeutiche, reggiseno post operatori ed alcuni articoli premaman.

La struttura è poi specializzata negli ausili ortopedici, in particolare offre una gamma completa di tutori per gli arti superiori ed inferiori, protesi studiate sulla persona, in base alle esigenze di salute, alla postura e alla manovrabilità del supporto.

Grande attenzione è, altresì, riservata alla cura completa dei pazienti con alcune soluzioni naturali, in particolare creme e unguenti, utili per la cura dei dolori di tutti coloro che per qualsiasi ragione, allergica o di patologia, non possono assumere farmaci troppo invasivi.

Tra gli prodotti presenti, anche i dispositivi per la copertura del Picc, necessario per somministrare chemioterapie, ausili sanitari alza water, comode per il bagno, seggiolini per la vasca o sanitari su misura.

Il personale di Biomedica, sulla base della gravità della patologia del paziente, offre un servizio a domicilio con un tecnico specializzato che si reca direttamente presso l’abitazione del cliente per una valutazione completa delle necessità.

A Fiumicino, con cadenza programmata, è possibile eseguire degli screening posturali per adulti e bambini, i quali aiutano a capire se ci sono degli atteggiamenti posturali da correggere e dove poter intervenire sulla schiena. I prossimi appuntamenti con gli screening sono fissati per le seguenti date: 3 dicembre, 14 gennaio e 18 febbraio. Il personale sarà presente in sede dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30.

Il negozio collabora anche con Clearsound, un audioprotesista è infatti presente una volta al mese a Fiumicino per lo screening gratuito dell’udito.

L’attività commerciale di Fiumicino è la terza del Lazio dopo quelle romane della Casilina, in Via Selicella, 126 e dell’Appia in Via Acerenza, 4M. Sono diverse le sedi presenti in tutta Italia.

Il negozio di Fiumicino di Via delle Scuole, 25, è aperto con il seguente orario:

– Lunedì 9.00-13.00/14.30-18.30

– Martedì 9.00-13.00/14.30-18.30

– Mercoledì 9.00-13.00

– Giovedì 9.00-13.00/14.30-18.30

– Venerdì 9.00-13.00/14.30-18.30

– Sabato 9.00-13.00

Tel. 06/69324177

Whatsapp 334/9703319

Mail: fiumicino@biomedicasumisura.it