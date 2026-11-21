Fiumicino celebra il 142° anniversario della Bonifica del Litorale Romano

Cerimonia a Piazza del Maccarese con le autorità locali e i rappresentanti di Ravenna. Onorati: “Un passaggio essenziale nella storia del nostro territorio”.

Si è svolta questo pomeriggio, come da tradizione, a Piazza del Maccarese, la cerimonia inaugurale delle celebrazioni per il 142° anniversario della Bonifica del Litorale Romano, nell’ambito della manifestazione “Il Litorale incontra la sua Storia”.

All’iniziativa hanno preso parte la vicesindaca di Fiumicino, Giovanna Onorati, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, insieme ai rappresentanti istituzionali di Ravenna, giunti per l’occasione.

La cerimonia è stata accompagnata dall’esibizione corale degli studenti della scuola Ettore Marchiafava. “La Bonifica del Litorale Romano è un passaggio essenziale della storia durante il quale è stata costruita l’identità del nostro territorio – ha dichiarato la vicesindaca Giovanna Onorati –. Ricordare oggi il lavoro, i sacrifici e la passione di coloro che contribuirono a trasformare queste terre è doveroso per rendere omaggio alle nostre radici. Ringrazio gli organizzatori, le autorità civili, militari e religiose presenti e tutti coloro che, attraverso queste iniziative, contribuiscono a mantenere vivo un patrimonio storico e culturale di grande valore.”