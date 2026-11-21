Allo Zoomarine convegno sull’AI al servizio della conservazione delle specie a rischio di estinzione

Dai pipistrelli ai gemelli digitali, le nuove frontiere della ricerca scientifica

di Dario Nottola

Non soltanto identificare una specie attraverso una telecamera, ma ricostruirne gli spostamenti, capire con quali individui interagisce e individuare cambiamenti nelle relazioni sociali. Fino alla prospettiva più avveniristica: creare un gemello digitale di ciascun animale, ovvero un alter ego virtuale che ne riproduca il comportamento e le condizioni di vita attraverso l’elaborazione di dati reali. Un modello informatico che potrebbe aiutare a prevedere problemi di salute e benessere prima che diventino evidenti. È una delle nuove frontiere della conservazione della biodiversità che apre il XV Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi, inaugurato a Zoomarine, a Torvajanica, e in corso fino a domani, domenica 22 novembre. Organizzata da Openature Foundation, l’ente di ricerca e conservazione dei parchi del Gruppo Openature, la tre giorni scientifica riunisce ricercatori ed esperti nazionali e internazionali intorno alle nuove sfide della conservazione della biodiversità, del benessere animale e dell’innovazione tecnologica applicata alla ricerca.

Al centro dell’intervento dedicato agli “Smart Zoos“, la ricerca di Stefan Simm, professore di Bioinformatica all’Università di Scienze Applicate di Coburgo. Tre i casi di studio che mostrano come l’intelligenza artificiale stia trasformando il lavoro di conservazione delle specie a rischio di estinzione. Il primo riguarda i pipistrelli insettivori dell’arcipelago delle Seychelles, Coleura seychellensis. È la specie di pipistrello più minacciata al mondo, con solo alcune decine di individui che popolano alcune grotte sulle isole di Mahé e Silhouette. “Grazie ai video catturati con una termocamera per non disturbare la colonia – spiega Caterina Spiezio, responsabile Ricerca di Openature Foundation – la tecnologia ci permette di contarli, di capire comportamenti e abitudini. I video analizzati da sistemi automatici di tracciamento permettono di ricostruire gli spostamenti all’interno delle colonie, identificare i gruppi sociali e rilevare cambiamenti nelle loro dinamiche, preservando l’integrità della colonia”. Un assaggio di come questo avvenga arriva proprio dalle immagini esclusive dello studio di Simm.

Il secondo caso riguarda il riconoscimento automatico degli animali selvatici, con applicazioni che spaziano dall’individuazione dei piccoli di capriolo nei paesaggi agricoli all’identificazione dei singoli individui, a supporto del monitoraggio e della conservazione. È invece il terzo scenario ad aprire le prospettive più innovative: i digital twins, o gemelli digitali. Un esempio viene dalle possibilità di applicazione a specie sull’orlo dell’estinzione, come i gorilla: telecamere, sensori e osservazioni raccolgono informazioni su quanto un animale si muove, quanto riposa, come interagisce con gli altri individui e quali sono i suoi parametri fisiologici. Dati che alimentano una sorta di doppio virtuale degli esemplari, permettendo di ricostruirne le condizioni abituali. Se un gorilla cominciasse a muoversi meno, a riposare di più o a modificare le proprie relazioni sociali, il sistema potrebbe riconoscere queste variazioni e, in prospettiva, segnalare precocemente possibili problemi.

“L’obiettivo di questi studi – conclude Spiezio – è trasformare l’intelligenza artificiale da strumento sperimentale a tecnologia di uso quotidiano, affiancando all’osservazione umana sistemi capaci non soltanto di analizzare grandi quantità di informazioni, ma anche di fornire informazioni utili alla conoscenza delle specie e alla tutela in natura”. È una delle sfide scientifiche che il XV Convegno della Ricerca nei Parchi, per la prima volta a Zoomarine dopo 14 edizioni al Parco Natura Viva (VR), porta al centro del confronto tra ricercatori, istituzioni zoologiche e professionisti della conservazione.