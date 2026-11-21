Fiumicino, Cadenze Letterarie® celebra il 30° incontro con “Evolvere insieme”: il 3 dicembre il gran finale

Genitorialità, emozioni, psicologia e arte nella serata con Manuela Pagliaroli a L’Orto Stiloso. Il prossimo appuntamento, giovedì 3 dicembre alle 19:00, sarà dedicato al romanzo di Maurizio Mencarini.

Non tutti diventiamo genitori, ma tutti siamo figli. Conosciamo il desiderio di essere ascoltati, le aspettative degli adulti, il bisogno di autonomia e talvolta le ferite che accompagnano la crescita. Da questa esperienza condivisa è partito il 30° appuntamento di Cadenze Letterarie®, svoltosi giovedì 19 novembre a L’Orto Stiloso di Fiumicino, con Manuela Pagliaroli e il suo libro “Evolvere insieme. La guida completa alla Leadership Genitoriale Consapevole“.

A condurre la serata Dino Tropea, scrittore, ideatore della rassegna, per il quale il rapporto tra genitori e figli è anche materia di esperienza personale e di scrittura, affrontata in Lasciato indietro. Le sue domande hanno collegato le riflessioni dell’autrice alle testimonianze degli ospiti, senza perdere il filo centrale: come accompagnare i figli senza sostituirsi a loro?

Da oltre diciotto anni impegnata nella mediazione familiare e nella gestione dei conflitti, Pagliaroli ha spiegato come il volume nasca dall’ascolto di famiglie alle prese con separazioni e incomprensioni. In quelle situazioni, ha osservato, gli adulti possono concentrarsi sul “fare il genitore”, trascurando l’essere persona. “La regola aurea è che non ci sono ricette”, ha affermato, invitando a considerare il conflitto un’occasione per comprendere bisogni differenti. La libertà dei figli, ha precisato, non elimina il valore delle regole, quando proteggono senza soffocare.

Le tre letture artistiche di Francesca Stajano Briganti hanno dato voce ai passaggi centrali del libro. L’attrice ha anche raccontato la propria esperienza di figlia, indirizzata verso studi giuridici nonostante la vocazione artistica. Parlando del rapporto con il proprio figlio ha dichiarato: “La vita è la sua e voglio che lui sia felice e consapevole delle sue scelte”. Sergio Mingrone ha portato esempi delle scelte autonome del figlio, dalle passioni sportive al lavoro: “Non è stata una mia estensione, ma è stato lui che ha voluto scegliere”.

La psicologa clinica Sonia Buscemi ha affrontato la comunicazione emotiva e il rischio di assegnare ai figli etichette che ne condizionano l’identità: “L’altro ce lo deve dire, ce lo deve comunicare”. Ha inoltre richiamato il tema dell’iperprotezione materna e delle difficoltà di separazione psicologica, collegandolo, nella sua lettura professionale, anche ad alcune dinamiche relazionali considerate nel dibattito sulla violenza contro le donne. Un passaggio delicato, che non può essere ridotto a un’unica spiegazione del fenomeno.

Federica Cerulli, consigliera comunale di Fiumicino con delega alla scuola, ha raccontato le difficoltà di coinvolgere famiglie e insegnanti nei percorsi sulla genitorialità e ha condiviso la propria esperienza di madre. Con Buscemi si è confrontata sul linguaggio degli sguardi e sui limiti delle interpretazioni delle emozioni altrui. Dopo l’incontro ha scritto: “Ci sono incontri che ti accompagnano anche dopo essere tornata a casa, perché ti spingono a fermarti, a pensare e a guardare le cose da una prospettiva diversa”.

Valentina Rapone ha portato l’arte dell’incisione su vetro, presentando opere ispirate al Circeo e alla figura femminile. Dal libro ha tratto l’immagine del genitore come custode, non scultore, della vita dei figli, sorprendendo l’autrice con Radici e ali, una poesia originale. “Dove le parole incontrano le persone”, ha scritto poi, descrivendo lo spirito della rassegna.

Maria Grazia Imbimbo, mental coach ed europrogettista, ha raccontato l’importanza di riconoscere le proprie fragilità e imparare anche dalle contestazioni dei figli. Per rafforzare il dialogo educativo ha proposto di coinvolgere docenti e famiglie: “Bisogna partire dal basso in un progetto di coprogettazione”. Velia Maria Lapadula, presidente di Valore Sociale ONLUS ETS, ha ricordato attraverso un’esperienza di volontariato con gli anziani che la cura attraversa tutte le generazioni.

Le domande del pubblico hanno alimentato il confronto su adolescenza, libertà e responsabilità. “Gli adulti siamo noi”, ha ricordato Tropea. Attraverso Slido i presenti sono stati invitati a contribuire al Manifesto di Cadenze Letterarie®, costruito con le parole emerse dagli incontri. Pagliaroli ha poi commentato: “Porto via da ieri non soltanto il ricordo di una presentazione, ma una restituzione che mi ricorda perché scrivo”.

Un ringraziamento ad Anna Maria Piacquadio e allo staff de L’Orto Stiloso, ai protagonisti, all’associazione Valore Sociale, al testimonial Mirko Mascioli e a Giorgio Algherini, che ha documentato con sensibilità fotografica la serata.

La rassegna tornerà giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 19:00, a L’Orto Stiloso, in via del Faro 115 a Fiumicino, per il 31° e ultimo incontro dell’anno. Protagonista Maurizio Mencarini con Tutti dicono Colpevole – Ma tu sei innocente, insieme alle letture di Francesca Stajano Briganti, all’arte di Maria Magdalena Andrei e agli interventi di Sonia Buscemi, Sergio Mingrone e Maria Grazia Imbimbo. Conduce Dino Tropea. Ingresso libero, posti limitati: tutti invitati a condividere il gran finale prima della pausa natalizia.