Controllo antincendio, Pagliuca-Calicchio: “Bocciato nostro Odg, Comune preferisce propaganda a soluzioni vere”

“L’ennesima dimostrazione dell’incoerenza di chi governa”

“La maggioranza ha bocciato il nostro Odg che chiedeva l’istituzione di una squadra specializzata nel controllo aereo del territorio. Un’occasione persa per rafforzare gli strumenti di tutela ambientale e urbanistica, in un Comune come il nostro dove il monitoraggio costante è fondamentale per contrastare abusi e degrado.” Lo dichiarano Ezio di Genesio Pagliuca, Capogruppo Pd e Paolo Calicchio, Consigliere Comunale Pd.

“È l’ennesima dimostrazione dell’incoerenza di chi governa: a parole si proclama paladino della legalità e della salvaguardia del territorio, nei fatti respinge ogni proposta concreta. Con il controllo aereo sarebbe stato possibile mappare in modo efficace aree soggette a sversamenti illeciti, abusi edilizi e incendi. Ma evidentemente alla Giunta Baccini interessa più la propaganda che le soluzioni vere.”

Concludono, “Continueremo a batterci per un’amministrazione trasparente, che metta al primo posto la sicurezza del territorio e la legalità. Anche se la maggioranza volta le spalle a questi temi, noi non lo faremo.”