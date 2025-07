Consiglio straordinario, Severini: “Lavoriamo tutti per fare il bene della città”

“Chiara la volontà di confronto e di costruire percorso di rispetto e reciprocità”

“Quello di ieri è stato un Consiglio Comunale denso, ricco di spunti, interventi, anche tesi. Un Consiglio, ci tengo a sottolinearlo, che ha ribadito un concetto forse banale ma per nulla scontato: qui c’è democrazia, trasparenza, voglia di confronto” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino

“Voglia di costruire un percorso di rispetto e reciprocità con tutti – sottolinea – le forze politiche, il mondo dell’associazionismo, la città che ieri ha partecipato con entusiasmo al dibattito. Un dibattito aspro, spigoloso, che fa bene alla politica, governato avendo ben presente ciò che per tutti noi deve essere la cornice istituzionale dalla quale non derogare mai: il regolamento comunale e dell’aula”.

“Quello e solo quello, oltre a una certa dose di buon senso, dovrebbe guidarci tutti, me in primis che sono stato scelto dall’aula per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. Lavoriamo tutti per fare il bene della città. Un ringraziamento va al sindaco Baccini, a tutti i consiglieri comunali, a tutte le persone che ieri hanno assistito al dibattito” conclude Severini