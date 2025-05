Consiglio Comunale dei giovani, Severini: “Sono orgoglioso per la sua istituzione”

“Ringrazio tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione”

“Sono davvero orgoglioso che il Consiglio Comunale abbia approvato l’istituzione del Consiglio delle Ragazze dei Ragazzi” lo afferma Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Era un progetto al quale tenevamo molto per avvicinare i giovani alla ‘cosa pubblica’, alla politica, all’attivismo, all’educazione civica. Uno strumento che, come ho già avuto modo di commentare, sarà tutt’altro di facciata ma avrà un ruolo importante nelle scelte strategiche di questa amministrazione. Ringrazio tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, per il contributo che hanno apportato alla realizzazione del regolamento” conclude Severini