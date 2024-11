Consiglio comunale, Petrillo: “Ok alla mia proposta per gestione spazi esterni palestre comunali”

“Un’opportunità concreta per ampliare l’offerta di luoghi dedicati ad attività sportive, ludiche, ricreative e culturali”

“Nel corso del Consiglio Comunale di ieri, martedì 19 novembre, a Fiumicino, ho presentato e fatto approvare, un ordine del giorno che apre nuove prospettive per la gestione degli spazi esterni delle palestre sportive comunali situate nelle scuole del nostro territorio. Questo passo rappresenta un’opportunità concreta per ampliare l’offerta di luoghi dedicati ad attività sportive, ludiche, ricreative e culturali” lo dichiara il Consigliere Comunale dell’Opposizione Angelo Petrillo, Lista Civica Ezio e Vice Presidente – POP, Idee in Movimento.

“Finora – prosegue – l’assegnazione dei centri sportivi comunali si è concentrata prevalentemente sugli spazi interni. Tuttavia, molti degli spazi esterni delle nostre scuole, già attrezzati come campi polivalenti, restano inutilizzati o sottoutilizzati. La mia proposta intende colmare questa lacuna, mettendo tali spazi a disposizione delle associazioni locali, per promuovere non solo lo sport non agonistico, ma anche attività ricreative e di socializzazione, rivolte a giovani, adulti e anziani”.

“L’esperienza dei playground realizzati negli ultimi anni dimostra quanto sia fondamentale creare luoghi accessibili e multifunzionali per rafforzare i legami sociali e incentivare la partecipazione della comunità a momenti di aggregazione – sottolinea Petrillo – Con l’assegnazione degli spazi esterni, potremo fornire ulteriori risposte concrete alle esigenze del territorio, offrendo soluzioni a basso costo e contribuendo a rendere Fiumicino ancora più viva e accogliente”.

“Sono particolarmente soddisfatto che, dopo un lavoro di confronto e convincimento, anche la maggioranza abbia scelto di sostenere questa iniziativa. Ora il mio impegno si concentrerà nell’assicurare che questa proposta venga portata a compimento attraverso il lavoro delle commissioni competenti. Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà del territorio che ogni giorno lavorano per costruire una comunità più inclusiva e attiva. Con questa iniziativa, vogliamo dare loro nuovi strumenti per crescere e offrire sempre più opportunità a tutti i cittadini” conclude il Consigliere Comunale della Lista Civica Ezio, Angelo Petrillo