Consiglio comunale: la Consigliera Federica Cerulli, prende il posto di Giorgia Paoletti dimessasi dall’incarico

Cerulli: “Ringrazio tutti per il supporto. Ai miei colleghi di maggioranza garantisco il massimo impegno”

L’Assemblea Consiliare ha ufficialmente convalidato l’elezione della Consigliera Federica Cerulli, che prende il posto di Giorgia Paoletti, dimessasi dall’incarico per motivi personali e professionali.

“Ringrazio Giorgia Paoletti per il lavoro svolto in questi mesi nell’Assemblea Consiliare – sono le parole del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini – La decisione di lasciare l’incarico è una testimonianza della sua serietà e dedizione verso la città, avendo ritenuto di non poter più garantire la giusta attenzione a questo ruolo. Con grande responsabilità ha scelto di concentrarsi sulla sua carriera professionale, una scelta che rispettiamo pienamente. Do il benvenuto alla neo Consigliera Federica Cerulli, certo che, grazie alle sue qualità e competenze, saprà apportare un valore aggiunto al lavoro di questo Consiglio”.

“Ringrazio tutti per il supporto. Ai miei colleghi di maggioranza garantisco il massimo impegno: sarò una spalla e un supporto nelle decisioni condivise e nelle iniziative che riterrò valide e utili per il bene della nostra città, alla quale sono profondamente legata essendo il luogo in cui sono nata e cresciuta – ha dichiarato la Consigliera Federica Cerulli nel suo intervento in aula – All’opposizione, invece, rivolgo un invito alla collaborazione: sarò lieta di lavorare insieme per il bene comune. Mi auguro che si riesca a trovare una chiave di dialogo costruttivo per raggiungere risultati importanti. Tuttavia, laddove ci saranno strumentalizzazioni, non esiterò a far valere i diritti di tutti i cittadini”.