Consiglio comunale: “Educazione al benessere relazionale ed affettivo”

Amministrazione comunale: “Abbiamo scelto di non avallare la mozione perchè il documento presentava ambiguità significative su alcuni punti”

L’Amministrazione Comunale desidera fare chiarezza riguardo alla discussione sulla mozione “Sostegno ad iniziative volte all’educazione alla salute e al benessere relazionale ed affettivo”, presentata oggi durante il consiglio comunale.

La maggioranza ha scelto di non avallare la mozione in quanto il documento presentava ambiguità significative su alcuni punti, che richiedono maggiore approfondimento e chiarezza. In particolare, il testo sembrava mescolare aspetti legati all’educazione sentimentale e affettiva con l’educazione sessuale, due tematiche fondamentali ma distinte, entrambe meritevoli di trattazioni dettagliate e appropriate.

La maggioranza ha proposto il confronto del documento per rivedere dei punti al di fuori proposta non accolta dall’opposizione e per non bocciare la mozione che tratta temi importanti per la collettività, ha preferito abbandonare l’aula.

“Non è chiaro se il documento voglia limitarsi alla gestione delle emozioni, come già avviene nelle scuole del nostro territorio grazie al lavoro di esperti qualificati e all’impegno dei docenti, o se includa ulteriori approfondimenti sull’educazione sessuale, un tema altrettanto delicato ma che necessita di un’adeguata contestualizzazione e di supporto tecnico-scientifico. Inoltre, alcune espressioni del documento, come il riferimento allo ‘smantellamento delle rappresentazioni e dei ruoli sociali’, non erano sufficientemente definite, lasciando ampi margini di interpretazione che non ci siamo sentiti di approvare senza un confronto più specifico” ha dichiarato l’Amministrazione comunale.

“Una questione tanto importante non può essere ridotta a uno scontro ideologico tra banchi consiliari – ha ribadito l’Amministrazione – Educazione sentimentale, educazione sessuale, bullismo e violenza di genere sono temi complessi, da affrontare con strumenti adeguati e non con dibattiti politicizzati. È essenziale che qualsiasi iniziativa in questo ambito sia chiara, condivisa e realmente funzionale al benessere delle nuove generazioni L’educazione sentimentale è già parte integrante delle attività scolastiche nel nostro territorio”.

“Tuttavia – conclude l’Amministrazione comunale – siamo consapevoli che sia necessario un costante aggiornamento e ampliamento delle iniziative, ma sempre attraverso un approccio strutturato, condiviso e privo di ambiguità”.