Consiglio comunale e Capigruppo, la maggioranza abbandona l’aula facendo mancare il numero legale per proseguire i lavori

Di Genesio Pagliuca: “La squadra di Governo fugge dalle proprie responsabilità”

“Nel consiglio comunale di lunedì 22 luglio si sarebbero dovute discutere diverse mozioni che, come opposizione avevamo presentato, peraltro già calendarizzate per la seduta dello scorso 16 luglio. La maggioranza ha però deciso di abbandonare l’aula, facendo così mancare il numero legale per proseguire i lavori. In questo modo ha evitato di votare documenti importanti” lo dichiara il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Ancora una volta – sottolinea – il sindaco Baccini e la sua squadra di Governo hanno dato dimostrazione di scarso interesse verso il territorio, di essere irrispettosi nei nostri confronti e di essere menefreghisti verso i veri bisogni dei cittadini”.

“Noi comunque – prosegue Di Genesio Pagliuca – abbiamo ripresentato immediatamente tutte le mozioni che non sono state discusse. Vediamo se anche la prossima volta gli esponenti della maggioranza decidono di fuggire dalle proprie responsabilità. Come del resto hanno fatto anche ieri, martedì 23 luglio, facendo saltare la Capigruppo per mancanza del numero legale. Infatti, l’unico Capogruppo di maggioranza presente era quella della Lista Crescere Insieme, a cui si sono aggiunti due sostituti. Gli assenti erano quattro”.

“Se dopo poco più di un anno dall’insediamento è questa la voglia di lavorare della maggioranza, è facilmente ipotizzabile come questa città sia destinata ad andare alla deriva. Questo, però, noi non lo permetteremo mai” conclude il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca