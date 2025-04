Consiglio comunale dei Giovani, Opposizione: “Un investimento sul futuro”

“Siamo orgogliosi di averne gettato le basi”

“Accogliamo con favore l’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, riconoscendone il valore pedagogico e l’importanza come strumento di partecipazione attiva” lo dichiarano i Consiglieri Comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Fabio Zorzi.

“Nel corso del consiglio comunale di oggi, mercoledì 30 aprile – proseguono – il regolamento è stato potuto approvare solamente grazie alla nostra presenza. In questo modo abbiamo garantito l’approvazione all’unanimità, altrimenti senza noi non ci sarebbero stati i numeri per votarlo”.

“Si tratta di un progetto che avevamo fortemente voluto avviare negli anni passati – rimarcano – quando eravamo alla guida della città. Il percorso intrapreso allora si era però interrotto a causa di circostanze straordinarie, la pandemia da Covid-19, il complesso periodo post-emergenziale e la grave crisi economica che ha investito il nostro territorio, che hanno inevitabilmente rallentato la piena realizzazione di questo importante organo di aggregazione e confronto”.

“Siamo soddisfatti che la maggioranza abbia condiviso l’approccio da noi tracciato, accogliendo anche i nostri emendamenti: un Consiglio dei Giovani non politicizzato, ma pensato come un fondamentale strumento di educazione civica. È fondamentale, infatti, che bambini e ragazzi abbiano l’opportunità di avvicinarsi sin da piccoli alle istituzioni, per conoscere da vicino il funzionamento dell’ente locale e diventare cittadini consapevoli e partecipi della vita della comunità. Rivendichiamo con orgoglio il lavoro di programmazione svolto, certi che investire nella formazione civica dei più giovani significhi costruire il futuro della nostra città” concludono i Consiglieri Comunali dell’Opposizione