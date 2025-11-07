Consiglio comunale, Baccini respinge la mozione dell’opposizione: “Non c’è pace senza sicurezza”

Il Sindaco difende il ruolo delle Forze Armate e dell’Ordine: “Investire nella sicurezza non significa fare la guerra, ma proteggere i cittadini e la libertà”

Si è concluso il Consiglio comunale durante il quale l’opposizione ha presentato una mozione – non accolta dalla maggioranza – dove si chiedeva, tra le altre cose, di “disincentivare ogni attività che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia locale, delle Forze Armate Italiane, delle Forze Armate di altre nazioni e di corpi o istituzioni europee e internazionali che svolgono attività militari”.

“Condivido lo spirito e gli ideali che animano la mozione presentata dall’opposizione, nella parte in cui si auspica un’Europa di pace. Tuttavia, ritengo che la proposta, così come formulata, sia parziale e fuorviante rispetto alla realtà che l’Italia e il nostro continente stanno vivendo: un contesto in cui, non lontano dai nostri confini, si combattono guerre brutali – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini durante il suo intervento – Parlare semplicemente di ‘meno armi e più benessere’ rischia di suonare come uno slogan, perché non esiste benessere senza sicurezza, e non esiste sicurezza senza la capacità di difendersi. Investire nella sicurezza, va ricordato, europea non significa fare la guerra, ma assumersi una responsabilità verso i nostri cittadini, proteggere le nostre infrastrutture e garantire la sicurezza delle persone. Oggi più che mai l’Europa ha bisogno di essere unita, credibile e non ingenuamente disarmata”.

“Noi scegliamo una pace reale, non illusoria. Una pace che si costruisce ogni giorno con la diplomazia, ma anche con la consapevolezza e la responsabilità che la libertà ha un prezzo, ed è la capacità di difendersi – ha aggiunto il Primo Cittadino – Le Forze Armate e le Forze dell’Ordine svolgono un ruolo fondamentale non solo nelle attività di formazione nei Paesi colpiti da conflitti, ma anche nelle missioni di pace previste dalla nostra Costituzione. A loro va il nostro ringraziamento, perché garantiscono quotidianamente quella pace e quella sicurezza di cui oggi stiamo parlando”.

“La mozione chiede di escludere le Forze Armate e le Forze dell’Ordine dalle attività di formazione sui temi della pace: ritengo che questo sia in contraddizione con la nostra visione, che le considera invece protagoniste di un autentico processo di pace. Sono proprio loro, con la loro esperienza, a poter trasmettere alle nuove generazioni i valori della convivenza civile e della sicurezza” ha concluso il Primo Cittadino