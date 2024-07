Consiglio Comunale, Baccini: “L’importanza di un dibattito politico costruttivo per il bene della città”

Focus dell’intervento del Primo Cittadino la manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio

Durante il consiglio comunale il Sindaco, Mario Baccini, ha sottolineato l’importanza di un dibattito politico costruttivo e positivo, per il bene della città. Focus dell’intervento del Primo Cittadino è stata la manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che non è semplicemente una “fase di architettura amministrativa e finanziaria, ma una revisione contabile delle variazioni fatte in questo ultimo anno innestate nella fase del DUP”.

“Quando le diverse esperienze si confrontano è sempre la democrazia a vincere – sottolinea Mario Baccini – Il nostro impegno è quello di mantenere alto il dibattito politico a vantaggio di tutta la comunità anche se, in alcune situazioni, abbiamo dovuto evitare di rispondere alle provocazioni di una opposizione ‘poco illuminata’, scegliendo la comunicazione diretta con i cittadini e dimostrare con i fatti il risultato delle nostre scelte. Vogliamo guardare al futuro per dare il via ad una nuova fase di rinnovamento della nostra città”.

“Per la prima volta – prosegue – abbiamo attuato una lotta all’evasione fiscale significativa, applicando il principio di giustizia sociale: ‘pagare tutti per pagare meno’ e questo è stato possibile grazie alla volontà politica netta della maggioranza che ha permesso di recuperare sacche di evasione ‘sconosciute’. Ringrazio gli uffici finanziari ed il nuovo CDA della Fiumicino Tributi, che hanno svolto un’opera attenta secondo le indicazioni dettate da questo consiglio comunale. Abbiamo scelto di portare in house la Fiumicino Tributi perché diventasse il braccio operativo della città con l’obiettivo di farla riemergere dal punto di vista finanziario”.

“Grazie a queste scelte la verifica di cassa al 17 maggio 2023 aveva evidenziato un saldo del conto di fatto di circa 2milioni e 800mila euro. La stessa verifica al 24 luglio 2024 ha espresso un saldo di 21milioni 188 mila euro. Un risultato eccezionale – evidenzia il Primo Cittadino – frutto di un’azione collegiale che non necessita di ascrizioni, perché pagare le tasse e perseguire gli evasori è una fatto dovuto alla città”.

Il Sindaco Baccini ha concluso sottolineando che, a breve, verrà potenziata la struttura degli uffici comunali, attualmente in carenze di personale “Stiamo organizzando nuovi concorsi per le assunzioni, con l’obiettivo di migliorare e rinnovare il nostro organico. Un intervento necessario in settori strategici come la Polizia Locale, i servizi sociali e gli uffici dirigenziali”.