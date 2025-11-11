Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 11 Novembre 2025

Consiglio Comunale, approvate le delibere su Housing First e CFP

Soddisfazione della Lega, Calandra e Picca: “Impegni mantenuti per il sociale e la formazione. Una città che investe sulle persone e sul futuro”

 

Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha approvato oggi la deliberazione n. 75/2025, che ratifica due atti urgenti della Giunta comunale: la DGC n. 166 per il progetto “Housing First” e la DGC n. 170 per il potenziamento del Centro di Formazione Professionale (CFP).

 

La prima delibera prevede l’integrazione di 75.000 euro per arredi e attrezzature del nuovo centro di accoglienza per persone senza dimora, finanziato con fondi PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione”.

 

La seconda riguarda un trasferimento regionale di 212.000 euro destinato al funzionamento e alle attività formative del CFP comunale, con particolare riferimento ai percorsi triennali IeFP. Entrambi gli interventi mantengono l’equilibrio di bilancio e rispettano le scadenze di legge.

 

L’atto del Consiglio consente di garantire la piena operatività dei due progetti e conferma la capacità dell’Amministrazione di utilizzare in modo efficace risorse esterne per servizi sociali e formazione.

 

“Con queste due delibere rafforziamo il nostro impegno verso chi è in difficoltà e verso i giovani del territorio – ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca – Housing First offre una casa come punto di partenza per percorsi di autonomia, mentre il Centro di Formazione Professionale crea opportunità di lavoro e crescita. Interventi concreti che mettono al centro le persone e la loro dignità”.

 

Soddisfazione è stata espressa anche dal capogruppo della Lega, Stefano Calandra, che ha dichiarato: “Accogliamo con favore l’approvazione di queste delibere, che dimostrano come la buona amministrazione sappia coniugare solidarietà e sviluppo. L’intervento su Housing First rappresenta una risposta concreta al disagio abitativo e alla fragilità sociale, mentre il potenziamento del CFP va nella direzione giusta per sostenere i giovani e favorire l’occupazione. È un segnale importante di attenzione e responsabilità verso la comunità di Fiumicino”.

 

 

