Concessioni demaniali, si apre il confronto tra Autonomia da Fiumicino e Comune

L’associazione annuncia un incontro con l’Amministrazione il 29 ottobre per discutere l’attuazione della delibera 173/2025

“Il 29 ottobre 2025 ci sarà un incontro con l’Amministrazione di Fiumicino, per aprire il nuovo tavolo di lavoro al fine di concordare la concreta attuazione della delibera n. 173/2025 e di quanto maturato nell’Assemblea Pubblica tenutasi alla fine di Settembre presso lo Stabilimento GILDA di Fregene” lo dichiara il Dr. Piero Strocchi, Presidente di Autonomia da Fiumicino.

“La dividente demaniale ovvero la delimitazione puntuale del territorio demaniale, che ad oggi manca – sottolinea Strocchi – non costituisce ancora oggetto specifico del tavolo di lavoro, ma lo diventerà appena maturerà una comune intesa ed una decisione concordata sulla concreta soluzione delle singole situazioni”.

“Quanto al problema da molti sollevato – aggiunge – dell’immobilismo delle diverse amministrazioni (Demanio, Capitaneria di Porto, Regione, Comune) nel corso degli anni, e delle conseguenze che ci troviamo a dover affrontare ora, sicuramente si è verificata, secondo me anche per difficile interpretazione delle norme e della giurisprudenza, una condizione di profonda incomprensione del problema: altrimenti la situazione non sarebbe allo stato in cui si trova oggi“.

“Ora bisogna guardare a ciò che verrà fatto proprio da oggi in poi, e proprio su questo sono incentrati gli sforzi delle Associazioni e dell’Ing. Provinciali che ne è qualificato portavoce. Speriamo che anche l’Amministrazione si renda bene conto che è arrivato il momento ormai di ‘risolvere’ le diverse situazioni, studiandole una per una, anche insieme alle Associazioni, e per ognuna applicando il buon senso (che i Latini dicevano essere del buon ‘pater familias’) che potrebbe consentire di superare il caos che si è creato ormai da almeno venti anni se non più. Confidiamo in una soluzione concordata con l’Amministrazione di Fiumicino, che parrebbe disponibile in tal senso. Procederemo quindi con fiducia e con fermezza” conclude il Presidente di Autonomia da Fiumicino, Piero Strocchi