Concessioni demaniali marittime prorogate fino al 2033. Provinciali: “Un risultato importante”

La misura riguarda 169 situazioni distribuite sul territorio: 94 a Fregene, 71 a Passoscuro e 4 a Maccarese

Un importante passo avanti nella complessa vicenda delle concessioni demaniali sul litorale di Fiumicino arriva da un provvedimento pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune. L’atto prevede la proroga fino al 31 dicembre 2033 per una parte dei soggetti che in passato erano titolari di concessioni demaniali marittime scadute il 31 dicembre 2013. La misura riguarda complessivamente 169 situazioni distribuite sul territorio: 94 a Fregene, 71 a Passoscuro e 4 a Maccarese.

“Questo provvedimento non può che generare soddisfazione nella Comunità e nelle Associazioni, in quanto rappresenta il riconoscimento delle argomentazioni portate al Tavolo Tecnico e un importante passo avanti rispetto ad un anno fa, quando l’Amministrazione considerava senza titolo tutte le occupazioni” dichiara Massimo Provinciali, Portavoce delle Associazioni.

“La partita non è però conclusa – aggiunge – e ci resta ancora da portare avanti le fattispecie che secondo noi sono perfettamente inquadrabili nella medesima soluzione adottata e cioè le concessioni a qualunque titolo vigenti al 2013, anche in forza dei rinnovi automatici ai sensi della legge n.88/2001, come chiarito dal recente parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e questo costituirà il focus dei nostri prossimi interventi, anche per scongiurare immotivate disparità di trattamento”.

“Vorremmo che il provvedimento oggi adottato – sottolinea Provinciali – rappresentasse per il Comune un ‘punto di non ritorno’ rispetto al quale la situazione generale possa solo migliorare ulteriormente. L’ultimo step sul quale lavorare, e che riguarda decine di interessati, è la posizione di coloro che sicuramente non sono abusivi, ma che hanno avuto concessioni molto risalenti nel tempo, anni ‘80/‘90, e non hanno mai interrotto la relazione con l’Amministrazione e quindi, secondo la Delibera n.173/2025, avranno un trattamento preferenziale in sede di rilascio della nuova concessione”.

“Insomma – conclude il Portavoce delle Associazioni – partendo da questo risultato parziale, ma che un anno fa sembrava impossibile, c’è ancora molto da fare, ma continuiamo, fiduciosi della forza delle nostre argomentazioni e convinti che l’Amministrazione continuerà ad essere disponibile all’ascolto”.