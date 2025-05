Concessioni demaniali marittime ad uso turistico – ricreativo

Le associazioni sindacali di categoria incontrano il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini

“A seguito di un incontro tra il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e le associazioni di categoria in rappresentanza dei titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico – ricreativo, è stata consegnata nelle mani del sindaco una dichiarazione d’intenti, proposta dagli operatori del settore, che ha portato alla riapertura anticipata delle attività sul litorale, tramite apposita Ordinanza Sindacale, con effetto immediato a partire da oggi, in deroga a quanto previsto dalla precedente ordinanza del 2 maggio che fissava il termine al 1° giugno” si legge nella nota stampa di ordinanza sindacale.

“Le associazioni di categoria – prosegue la nota – si sono formalmente impegnate ad adottare misure concrete per garantire una stagione turistica all’insegna del rispetto della legalità, della sicurezza e della tutela della quiete pubblica, tra cui:

– individuazione di aree di parcheggio collegate da navette

– campagne di sensibilizzazione su rispetto del territorio e convivenza civile

– presenza di primo soccorso e personale specializzato nei giorni di maggiore affluenza

– controlli delle capienze e collaborazione con le Forze dell’Ordine

– manutenzione e pulizia delle aree pubbliche limitrofe

– calendarizzazione anticipata di eventi e manifestazioni”.

“Eventi e intrattenimenti danzanti potranno essere autorizzati secondo le prescrizioni di legge come il rispetto dei limiti di emissione sonora e la vigilanza interna ed esterna degli eventi. Inoltre per ogni manifestazione con più di 200 partecipanti la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima tramite istanza al SUAP e previa valutazione della Commissione di Vigilanza; è vietata, su tutto il litorale, l’organizzazione di eventi con oltre 200 persone nelle giornate di sabato, domenica e festivi nella fascia oraria 18:00 – 23:00 con l’eccezione degli eventi privati e aziendali. Il Comune e le associazioni istituiranno un Tavolo Tecnico congiunto per monitorare e coordinare le attività per la stagione in corso e quelle future e ogni violazione delle misure imposte dall’ordinanza, potrà comportare la revoca o sospensione immediata delle autorizzazioni” conclude la nota stampa sindacale.

“Abbiamo accolto la disponibilità dei balneari a lavorare in sinergia con l’amministrazione – dichiara il Sindaco Baccini – La tutela della qualità della vita dei residenti, la sicurezza e la promozione del turismo possono e devono coesistere. Questa ordinanza rappresenta un patto di responsabilità reciproca”.