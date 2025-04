Concessioni demaniali abitative, Opposizione:”Noi restiamo al fianco dei cittadini”

“La Maggioranza boccia la nostra proposta soltanto per ideologia”

“Sul tema delle concessioni demaniali abitative, dopo un lungo periodo di inspiegabile silenzio da parte dell’amministrazione, si è di nuovo acceso il faro grazie alle numerose sollecitazioni da parte dell’opposizione e delle associazioni che si sono attivate in maniera massiccia e puntuale sul tema, in difesa del diritto all’abitazione di tantissime famiglie del nostro territorio” lo dichiarano i Consiglieri Comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Fabio Zorzi.

“Dopo mesi di attesa – proseguono – lo scorso 3 aprile si è finalmente svolto il Consiglio comunale straordinario, ottenuto con determinazione nonostante i cinque mesi di ritardo dell’Amministrazione. Con un Ordine del giorno condiviso da tutta l’Opposizione, abbiamo ribadito il nostro impegno verso i cittadini, puntando a una soluzione stabile e giusta. Abbiamo fatto la nostra parte, cercando il dialogo con la Maggioranza e assumendoci responsabilità nell’interesse della comunità”.

“Un gesto tutt’altro che irrilevante – rimarcano – a riprova del fatto che questa Opposizione ha sempre offerto supporto e disponibilità alla risoluzione dei problemi e alla tutela dei diritti dei cittadini a differenza degli ostacoli ideologici immotivati utilizzati invece con puntualità dalla Maggioranza che ha spesso sacrificato il bene della città pur di non ammettere la bontà delle nostre iniziative”.

“L’atteggiamento stranamente impaurito e politicamente poco chiaro mostrato in questa circostanza dalla Maggioranza – ribadiscono – ha portato alla bocciatura del nostro Ordine del giorno nonostante la nostra disponibilità anche ad apportare eventuali modifiche. Il nostro impegno tuttavia non si ferma. Alcuni di noi hanno infatti partecipato anche all’assemblea promossa dalle associazioni che ben hanno compreso la chiarezza del nostro operato e della nostra posizione”.

“La nostra delibera del 2023 era chiara ed aveva un obiettivo chiaramente risolutivo tanto da essere stata integralmente applicata senza timore anche dal vicino comune di Santa Marinella per la stessa tipologia di concessioni. I fascicoli, rientrati nella competenza del comune solo nel 2020 in pieno Covid, con gli uffici svuotati e il personale in smart working a causa della pandemia, sono stati oggetto di un intenso lavoro dal 2022 fino alla delibera del 2023 di cui chiedevamo e continuiamo a chiedere applicazione. Non abbiamo mai smesso di batterci e continueremo a farlo a tutti i livelli e in tutte le sedi affinché queste famiglie ottengano le certezze che meritano. Chiediamo inoltre un ascolto più responsabile anche delle associazioni che, col loro puntuale operato e competenze messe in campo, si muovono, seppur nella loro indipendenza e neutralità, sulla nostra stessa strada” concludono i Consiglieri Comunali Di Genesio Pagliuca, Bonanni, Petrillo, Antonelli, Calicchio, Meloni, Miccoli e Zorzi