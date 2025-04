Concessioni demaniali abitative, Opposizione “diniegato nostro Ordine del giorno, ma la battaglia continua”

“I cittadini di Fregene, Maccarese e Passoscuro attendevano da troppo tempo risposte concrete dal Comune di Fiumicino.”

“Oggi, giovedì 3 aprile, si è finalmente tenuto il Consiglio comunale straordinario sulla questione delle concessioni demaniali ad uso abitativo, un tema cruciale per molte famiglie del nostro territorio. Un risultato che abbiamo ottenuto con determinazione, nonostante il ritardo di ben cinque mesi da parte dell’Amministrazione.” Lo dichiarano in una nota i Consiglieri Comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli, Fabio Zorzi.

“I cittadini di Fregene, Maccarese e Passoscuro attendevano da troppo tempo risposte concrete dal Comune di Fiumicino. Il silenzio dell’Amministrazione su un tema che incide profondamente sulla vita di tante famiglie non era più accettabile, così come non è tollerabile che, dopo due anni di governo Baccini, nulla sia stato fatto per affrontare e risolvere la questione. Con la presentazione di un Ordine del giorno chiaro e deciso, abbiamo ribadito la nostra posizione e la nostra vicinanza ai cittadini.”

“Nel dettaglio – proseguono – il documento chiedeva di impegnare il Sindaco e la Giunta a: riconoscere la proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo già estesa al 2017, fino all’anno 2033, previa verifica della regolarità dei pagamenti (canoni, IMU, TARI) e della legittimità delle strutture presenti nell’area di concessione, anche attraverso eventuali istanze di condono; e ad attivarsi a ogni livello, anche nazionale, con iniziative parlamentari e regionali condivise dall’intero Consiglio comunale, per arrivare a una soluzione definitiva.”

“Abbiamo fatto tutto il possibile, cercando il massimo compromesso con la maggioranza. Eppure, di fronte a un atteggiamento impaurito e politicamente poco chiaro, il nostro Ordine del giorno è stato diniegato. Ma il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a batterci affinché queste famiglie ottengano le certezze che meritano”, concludono i consiglieri.