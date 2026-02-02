Concessioni demaniali abitative, il Comune replica alle accuse

Catini: “Nessun silenzio, stiamo lavorando con atti concreti su quasi 500 posizioni”

di Fiumicino Online

Dopo le accuse di “silenzio totale” sollevate nei giorni scorsi dai consiglieri della Lista Civica Ezio sulle concessioni demaniali ad uso abitativo, arriva la risposta dell’Amministrazione comunale di Fiumicino. A replicare è il delegato al Demanio marittimo, Massimiliano Catini, che respinge le critiche e rivendica il lavoro svolto dalla Giunta guidata dal sindaco Mario Baccini, parlando di atti concreti e di un percorso mai affrontato in passato in modo strutturato.

“Non c’è alcun ‘silenzio’ da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Baccini, che lavora con atti concreti mentre dall’opposizione arrivano solo slogan. L’attuale Giunta è la prima ad aver affrontato in maniera strutturata e trasparente una situazione che si trascina da oltre vent’anni, lasciata irrisolta proprio da chi oggi prova a impartire lezioni” lo dichiara il Delegato al Demanio marittimo, Massimiliano Catini.

“La delibera approvata nel settembre 2025 – prosegue – è un atto di indirizzo politico-amministrativo che mette finalmente ordine nel caos normativo e gestionale creato dalla precedente amministrazione di centrosinistra. Per anni si è preferito rinviare le decisioni, ricorrere a proroghe indiscriminate e alimentare aspettative non supportate dalla legge, arrivando persino a proroghe generalizzate fino al 2033, successivamente dichiarate illegittime dagli organi della giustizia amministrativa e dall’Agenzia del Demanio, con conseguente danno erariale”.

“Oggi, invece – rimarca Catini – abbiamo elaborato la proroga selettiva delle concessioni scadute, ed è stato avviato un riesame puntuale, concessione per concessione, di quasi 500 posizioni, perché ognuna ha una storia a sé: un lavoro complesso e mai svolto prima. È singolare che oggi si parli di ‘giocare sulla pelle delle persone’, dimenticando che proprio l’allora sindaco dichiarava la decadenza delle concessioni già nel 2017. È lì che affondano le radici dell’attuale situazione di incertezza”.

“Questa Amministrazione ha invece scelto una strada diversa – sottolinea – ha incontrato associazioni e cittadini, ha ricostruito un quadro normativo corretto e assunto decisioni difficili ma necessarie. In passato non è mai stato emanato alcun avviso né alcuna determina per mettere i concessionari nelle condizioni di regolarizzare le proprie posizioni”.

“Non giochiamo sulla pelle di nessuno – conclude il Delegato al Demanio marittimo – Al contrario, stiamo restituendo regole certe dopo decenni di ambiguità.”