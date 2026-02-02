Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 2 Febbraio 2026

Concessioni demaniali abitative, Lista Civica Ezio: “dopo promesse è calato il silenzio più totale”

“Ad oggi non risulta alcuna comunicazione ufficiale, nessun atto concreto, nessuna informazione ai cittadini coinvolti.”

 

 

“Dopo gli annunci, le promesse e le rassicurazioni dei mesi scorsi, sulle concessioni demaniali abitative è calato il silenzio più totale. Un tema delicatissimo, che riguarda la vita e il futuro di tante famiglie, sembra essere completamente sparito dai radar dell’amministrazione.” Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali della Lista Civica Ezio: Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli.

 

“Ci chiediamo quali siano oggi gli aggiornamenti reali, se ci siano stati passi avanti e, soprattutto, come l’amministrazione intenda procedere. Ad oggi non risulta alcuna comunicazione ufficiale, nessun atto concreto, nessuna informazione ai cittadini coinvolti. Non si può giocare sulla pelle delle persone. Le concessioni demaniali abitative meritano risposte chiare, tempi certi e un percorso trasparente.”Concludono i consiglieri.

Scritto da Fiumicino Online
