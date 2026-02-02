Buca pericolosa su viale di Porto: danni alle auto e rischio per ciclisti

Segnalazioni da Fregene: manto stradale dissestato anche in viale delle Idrovore e via Coccia di Morto
Vi scrivo per segnalare il grave stato del manto stradale riscontrato questa mattina su viale di Porto, nel tratto di ritorno da Fregene.
Viaggiavo con la mia auto nuova a una velocità non superiore ai 30 km/h quando, all’altezza del civico 900 di viale di Porto, accanto alla fermata dell’autobus, ho avvertito improvvisamente un forte colpo. Accostandomi, ho potuto constatare la presenza di una profonda buca sull’asfalto.
La situazione è particolarmente pericolosa non solo per le automobili, ma anche per i numerosi ciclisti che percorrono quotidianamente quel tratto di strada. È evidente la necessità di un intervento urgente di messa in sicurezza.
Colgo inoltre l’occasione per segnalare che anche viale delle Idrovore e via Coccia di Morto presentano un manto stradale fortemente deteriorato, con numerose buche che rappresentano un rischio costante per la circolazione.
In allegato si trasmettono alcune fotografie a supporto della segnalazione. Ringrazio per l’attenzione e confido in un rapido intervento.
Lettera inviata da: Dario C.
