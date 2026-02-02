Doppia rapina tra Ostia e Fiumicino: arrestato un 37enne romano

Due colpi in mezz’ora, uno sventato dai dipendenti di un esercizio commerciale

Nel giro di appena trenta minuti avrebbe messo a segno due rapine, una delle quali rimasta allo stadio del tentativo, tra Ostia e Fiumicino. Per questo un uomo di 37 anni, romano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

I fatti risalgono al 15 dicembre scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, insieme a un complice riuscito a fuggire, avrebbe dapprima rapinato uno scooter a Ostia, minacciando la vittima con una pistola mentre era ferma per far attraversare alcuni passanti. I due, con il volto travisato, si sarebbero poi allontanati in direzione Fiumicino.

Poco dopo, l’allarme al 112 ha fatto scattare le ricerche da parte degli agenti del X Distretto Lido e della Sezione Volanti. Quasi in contemporanea, una seconda segnalazione è arrivata da un esercizio commerciale di Fiumicino, dove due persone armate avrebbero tentato una rapina. In questo caso, però, la pronta reazione dei dipendenti ha impedito che il colpo andasse a segno.

Le pattuglie sono riuscite a intercettare lo scooter rubato lungo la via di fuga, bloccando il conducente, poi arrestato. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, ha portato all’emissione della misura cautelare. L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione e trasferito nel carcere di Rebibbia.

Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a stupefacenti e rapina, è gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, tentata rapina, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Nota

Si precisa che quanto sopra descritto attiene alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.