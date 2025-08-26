Commissioni trasparenza ancora ferme. De Pascali e Giua: “Due pesi e due misure”

“Attendiamo da quasi due mesi la convocazione promessa, servono atti concreti, non solo dichiarazioni di principio”

“Condividiamo parola per parola le esternazioni della presidente della commissione trasparenza, la consigliera dell’opposizione Paola Meloni, che in una sua recente uscita ha sottolineato, testualmente, come ‘chi ben opera dovrebbe essere felice dei controlli e dell’attenzione, perché ha l’opportunità di dimostrare coi risultati e con le carte alla mano, la correttezza del lavoro svolto’ ” lo dichiarano le consigliere comunali Francesca De Pascali, Valentina Giua.

“A testimonianza di questa illuminante e condivisibile constatazione – aggiungono – ci chiediamo però come mai, a distanza di quasi 2 mesi, non si abbiano notizie delle commissioni trasparenza da noi richieste ufficialmente e, peraltro, sollecitate come da regolamento comunale dal Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini”.

“Non vorremmo pensare che questa auspicata ‘felicità per i controlli’ sia esclusivamente a senso unico. Ci aspettiamo quindi che la collega Meloni, in quanto presidente, convochi a stretto giro le commissioni richieste a dimostrazione della bontà delle sue parole” concludono Francesca De Pascali, Valentina Giua