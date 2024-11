Commissione Lavori Pubblici, Feola “sopralluogo Aranova per analisi e verifica di alcune vie cittadine”

“La commissione ha valutato tutte le idee, proponendo soluzioni riguardanti queste annose problematiche”

“Giovedì mattina, 31 ottobre, si è svolta ad Aranova una commissione Lavori Pubblici, alla presenza dei commissari hanno preso parte anche il presidente del consiglio Roberto Severini che ha illustrato le criticità presenti nel quadrante, i tecnici comunali e rappresentanti della polizia locale, per una verifica e un sopralluogo nel quadrante che va da via Austis angolo via Cuglieri direzione via Villamar e via Uras.” Lo dichiara in una nota Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici.

“Durante il sopralluogo sono state discusse con i commissari e le parti tecniche le problematiche relative ai vari tratti stradali, sia nella tutela degli automobilisti che transitano, sia a tutela dei pedoni che si trovano molto spesso a passaggi con pochissima visibilità e privi di sicurezza. L’obbiettivo è stato quello di dar seguito alle varie segnalazioni riguardanti il tratto stradale in questione esaminando i tratti di intersezione più pericolosi, l’intero quadrante è inoltre sprovvisto di trasporto pubblico e molti pedoni sono costretti a fare diverse centinaia di metri tra vetture che sfrecciano e tratti nel quale è completamente assente visibilità e sicurezza”.

“La commissione ha valutato tutte le idee, proponendo soluzioni riguardanti queste annose problematiche e approfondirà nelle prossime settimane le indicazioni e i suggerimenti, valutando anche una eventuale modifica alla viabilità interna, collaborando con le parti tecniche in questione. È sottinteso – conclude Feola – che qualsiasi modifica ritenuta valida sarà condivisa con la cittadinanza, in modo da poter giungere con tutte le parti in questione alla soluzione migliore e più sicura.”