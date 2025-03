Ciclabilità Passoscuro. Catini: “La Consigliera Califano è poco attenta a quello che abbiamo dichiarato”

“La nostra intenzione è quella di spostare il percorso ciclabile in una zona che rispetti i criteri di sicurezza”

In risposta alle dichiarazioni della consigliera regionale del PD Lazio, Michela Califano, e alle affermazioni circa il progetto di ciclabilità a Passoscuro, arrivano le precisazioni da parte del Consigliere Comunale, Massimiliano Catini.

“Come già chiarito nel comunicato diramato ieri dal Comune di Fiumicino, la decisione di smantellare il percorso ciclabile in questione non è una scelta che va contro la mobilità sostenibile, ma è stata presa in seguito alla necessità di garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della viabilità. La ciclabile verrà tolta esclusivamente nel tratto compreso tra Via Desulo e Via Collinas, dove i furgoni erano costretti a fare inversione di marcia contromano, non riuscendo a girare correttamente a causa della presenza di un incrocio particolarmente stretto” dichiara Catini.

“Non è un caso che a tal proposito ‘Striscia la Notizia’ abbia girato un servizio, su segnalazione dei cittadini, per mettere in luce le criticità del progetto – prosegue Catini – La nostra intenzione, lo ribadiamo, è quella di spostare il percorso ciclabile in una zona che rispetti i criteri di sicurezza e che permetta di integrare al meglio le esigenze di mobilità lenta con quelle della viabilità”.

“Evidentemente la Consigliera Califano è poco attenta a quello che l’amministrazione comunale dichiara, perché troppo presa a dare sentenze sulla base di un antagonismo politico insensato e disinformativo per i cittadini. Sembra piuttosto un modo come un altro per strumentalizzare l’opinione pubblica facendo leva sulla mobilità sostenibile, tema attuale e molto sentito dai residenti della zona, per sparare a zero sulla maggioranza. Lasciamo correre le esternazioni ‘isteriche’ di un’opposizione che non sa più cosa dire, nella speranza che prima o poi il dibattito politico da parte loro diventi più costruttivo che disfattista” conclude il Consigliere Comunale, Massimiliano Catini