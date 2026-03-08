Ciclabile sull’argine del Tevere nel degrado, il Pd chiede interventi

Zorzi segnala staccionate rotte, vegetazione invadente e tratti dissestati tra Fiumicino e Parco Leonardo: “Servono lavori urgenti per sicurezza e decoro”

Il Pd chiede interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza sulla pista ciclabile lungo l’argine del Tevere che collega Fiumicino-Parco Leonardo al confine con il Comune di Roma.

“Questo tratto è nato durante la precedente amministrazione come parte di un progetto più ampio di circa 40 chilometri di piste ciclabili realizzate per promuovere la mobilità sostenibile e creare nuove opportunità per il turismo e i servizi della città – afferma il consigliere comunale Fabio Zorzi – A pochi anni dall’inaugurazione questo bellissimo tratto è purtroppo in stato di abbandono tra vegetazione che invade il percorso, staccionate rotte e tratti dissestati”.

Vengono segnalati dai frequentatori (“Un lento degrado negli anni”), ciclisti e camminatori, il fondo dissestato, staccionate divelte od assenti o con spuntoni sporgenti, crepe sul fondo del segmento dell’asfalto, vegetazione folta, fili scoperti degli impianti elettrici di illuminazione mai attivati.

“In questi anni lungo la pista sono nati anche alcuni accampamenti. Non servono slogan contro le persone ma interventi seri delle istituzioni per comprendere i bisogni di chi vive queste situazioni e trovare soluzioni dignitose, restituendo allo stesso tempo sicurezza e decoro a una ciclabile molto frequentata da cittadini e famiglie”, conclude Zorzi.

Necessità di interventi sono segnalati anche per la ciclabile del Lungomare della Salute, tra avvallamenti e buche, che necessit di manutenzione per ovviare alle usure del tempo.