Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 8 Marzo 2026

Ciclabile sull’argine del Tevere nel degrado, il Pd chiede interventi

Zorzi segnala staccionate rotte, vegetazione invadente e tratti dissestati tra Fiumicino e Parco Leonardo: “Servono lavori urgenti per sicurezza e decoro”

 

 

Il Pd chiede interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza sulla pista ciclabile lungo l’argine del Tevere che collega Fiumicino-Parco Leonardo al confine con il Comune di Roma.

 

“Questo tratto è nato durante la precedente amministrazione come parte di un progetto più ampio di circa 40 chilometri di piste ciclabili realizzate per promuovere la mobilità sostenibile e creare nuove opportunità per il turismo e i servizi della città – afferma il consigliere comunale Fabio Zorzi – A pochi anni dall’inaugurazione questo bellissimo tratto è purtroppo in stato di abbandono tra vegetazione che invade il percorso, staccionate rotte e tratti dissestati”.

 

 

Vengono segnalati dai frequentatori (“Un lento degrado negli anni”), ciclisti e camminatori, il fondo dissestato, staccionate divelte od assenti o con spuntoni sporgenti, crepe sul fondo del segmento dell’asfalto, vegetazione folta, fili scoperti degli impianti elettrici di illuminazione mai attivati.

 

“In questi anni lungo la pista sono nati anche alcuni accampamenti. Non servono slogan contro le persone ma interventi seri delle istituzioni per comprendere i bisogni di chi vive queste situazioni e trovare soluzioni dignitose, restituendo allo stesso tempo sicurezza e decoro a una ciclabile molto frequentata da cittadini e famiglie”, conclude Zorzi.

 

 

Necessità di interventi sono segnalati anche per la ciclabile del Lungomare della Salute, tra avvallamenti e buche, che necessit di manutenzione per ovviare alle usure del tempo.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Pista ciclabile Zorzi
Articoli correlati
Sport

Danza paralimpica, Peticchia e Ciccarelli sul tetto del Lazio

domenica, 8 Marzo 2026
Cronaca

Litorale di Fiumicino, al via i bandi per le concessioni demaniali

domenica, 8 Marzo 2026
Politica

Ciclabile sull’argine del Tevere nel degrado, il Pd chiede interventi

domenica, 8 Marzo 2026
Cronaca

Sole e anticipo di primavera, il litorale preso d’assalto

domenica, 8 Marzo 2026
Attualità

Giornata della Donna, il sindaco Baccini: "Celebriamo il valore e i diritti delle donne"

domenica, 8 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci