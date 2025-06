Chiusura via Castel Campanile, Pagliuca: “Nessuno interviene”

“I cittadini si sono ritrovati completamente abbandonati, senza interventi di messa in sicurezza”

“Il violento incendio, scoppiato domenica 29 giugno, ha interessato una vasta area di Castel Campanile, causando gravi danni a diversi pali della linea telefonica e creando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. I Vigili del Fuoco, dopo aver valutato la scena, hanno riscontrato un elevato rischio di cedimento dei pali danneggiati, prescrivendo l’immediata interdizione al transito veicolare e pedonale di via di Castel Campanile, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Casale Poggioli e il civico 275. Su disposizione dei tecnici, la Polizia Locale ha provveduto alla chiusura della strada, con il supporto dell’Area Lavori Pubblici del Comune” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“La misura – prosegue – doveva essere temporanea, limitata al tempo necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza. Ma nella giornata di lunedì 30 giugno, i cittadini si sono ritrovati completamente abbandonati. Nessun intervento di messa in sicurezza, nessuna presenza a presidiare l’area. Transenne lasciate incustodite e spesso spostate da chi, ignorando il pericolo, continua a transitare. Solo i residenti più prudenti e rispettosi delle regole evitano quel tratto, ma il rischio resta altissimo”.

“Mentre succedeva tutto questo, erano tutti in Consiglio comunale invece di stare sul posto per garantire la sicurezza, con la strada ancora chiusa. Come può un’amministrazione permettere una situazione così pericolosa e disorganizzata? Desta infine stupore l’assenza del delegato del sindaco di Palidoro, pubblicamente ringraziato il 29 giugno ma scomparso già dal giorno dopo, così come non si hanno notizie dell’intero gruppo del cosiddetto ‘Profondo Nord’. È ora che il Comune si assuma le sue responsabilità. I cittadini meritano rispetto” conclude Ezio Di Genesio Pagliuca