Cartelli toponomastici Parco Leonardo, Feola risponde a Di Genesio Pagliuca

“La proposta, avanzata già lo scorso dicembre, è in lavorazione e prossimamente saranno installati”



“La comunità di Parco Leonardo, fresca dell’organizzazione del primo carnevale che si è svolto con grande partecipazione lo scorso sabato, si dimostra ancora più coesa e unita nella visione di un quartiere nel quale c’è la continua richiesta di una presa di coscienza di tutti i residenti per migliorare e far crescere la propria località, un quartiere che sia sempre più un unicum e che possa far percepire una visione d’insieme, questo uno dei punti che si nasconde dietro alla richiesta di posizionamento dei cartelli toponomastici a Parco Leonardo” lo dichiara Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici.

“L’intento – aggiunge – è stato lanciato dal gruppo Leo, al fine di rimarcare quanto tutti i vari comprensori siano sotto un nome che racchiude le zone ma sopratutto lo spirito di consapevolezza e di comunità. La proposta avanzata già lo scorso dicembre è in lavorazione presso gli uffici e prossimamente saranno installati poiché messi in un piano programmatico rispetto anche agli altri interventi in altre località del territorio”.

“Colgo l’occasione – rimarca – per dire quanto sia proficuo fin qui il lavoro di comunicazione tra le associazioni di quartiere e l’amministrazione che ci sta permettendo di collaborare in maniera concreta alle molte richieste presentate. Le molte proposte presentate anche nell’ultima assemblea cittadina, sono al vaglio e saranno prossimamente incontrati anche i diversi promotori affinché si possano trattare con più accuratezza le specifiche richieste”.

“Mi dispiace vedere come per anni si sia fatto poco per trasformare quello che da molti è stato definito un ‘quartiere dormitorio’ ad un quartiere con anima e identità e sono felice nel vedere che finalmente Parco Leonardo si riconosce in una coesione. Concludo nel dire che nel prossimo consiglio comunale porterò il documento congiunto di commissione, redatto per dar seguito alla problematica complessa della sicurezza e ringrazio sopratutto per l’attenzione dimostrata il sindaco Baccini e il lavoro dell’assessore Onorati, la comandate della polizia Locale Carola e degli uffici preposti” conclude Roberto Feola