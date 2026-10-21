Carovita e caro carburanti, Califano: “Lunedì sarò presente all’assemblea pubblica di Fiumicino”

La consigliera regionale del Pd annuncia la sua partecipazione all’iniziativa promossa dall’USB, in programma il 26 ottobre alle ore 18 in piazza Grassi: “Le famiglie sono sempre più in difficoltà, servono risposte urgenti dal Governo”

Anche la consigliera regionale del Partito Democratico e segretaria dell’Unione Comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano, prenderà parte all’assemblea pubblica contro il carovita e il caro carburanti, organizzata dall’USB per lunedì 26 ottobre, alle ore 18, in piazza Grassi a Fiumicino.

Un appuntamento dedicato alle difficoltà economiche che pesano su famiglie e lavoratori, tra rincari energetici, aumento del costo della vita e stipendi che faticano a tenere il passo con l’inflazione.

Sul tema interviene Califano, che annuncia il proprio sostegno alla mobilitazione e rivolge dure critiche all’operato del Governo.

“Lunedì 26 ottobre alle 18 sarò presente in piazza Grassi a Fiumicino all’assemblea pubblica contro il carovita, indetta dall’USB. Siamo di fronte a un Governo che, ormai da anni, si dimostra incapace di dare risposte concrete sui grandi temi sociali ed economici. Continuiamo a essere il Paese con le bollette energetiche più care d’Europa. Un’inflazione fuori controllo che erode gli stipendi, rimasti drammaticamente al palo. Un caro carburanti che sta sconquassando tutti i settori della nostra economia con pesanti ripercussioni sulla vita di tutti i cittadini” dichiara Michela Califano.

“Di fronte a una crisi che rischia di portare le famiglie allo stremo, quali sono le azioni che il Governo ha messo in campo? Purtroppo, nessuna – rimarca la consigliera regionale – Per questo motivo appoggio con convinzione ogni forma di protesta pacifica, come quella dell’USB, che provi a sensibilizzare l’Esecutivo affinché si assuma le proprie responsabilità in un momento storico che richiede decisioni urgenti e coraggiose”, conclude Califano.