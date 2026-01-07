“Capitale del Mare 2026”, anche l’opposizione sostiene la candidatura di Fiumicino

Califano e Di Genesio Pagliuca: “Ambiente, pesca e turismo leve per un rilancio sostenibile e partecipato”

“Esprimiamo il nostro sostegno alla candidatura di Fiumicino a ‘Capitale Italiana del mare 2026’, un’opportunità per valorizzare il profondo legame che ci lega al mare. Il nostro territorio è un candidato credibile ospitando una delle più grandi flotte pescherecce del Paese, importanti attività nautiche, aree naturali protette come l’Oasi di Porto e Macchiagrande, un litorale esteso con spiagge, dune e zone umide” lo dichiarano la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano e il capogruppo del Pd di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca

“Questi aspetti non sono in contrasto tra loro – evidenziano – la tutela dell’ambiente marino e costiero rappresenta la base per uno sviluppo economico durevole, capace di tutelare posti di lavoro nel settore della pesca, richiamare visitatori attratti dalla ricchezza della biodiversità e generare un importante indotto. Superare eventuali visioni parziali significa proprio riconoscere che protezione e valorizzazione possono e devono camminare insieme”.

“Accogliamo quindi positivamente l’annuncio dell’amministrazione comunale – sottolineano – di voler raccogliere idee, progetti e proposte da parte di cittadini, associazioni, operatori economici e realtà del territorio per arricchire il dossier di candidatura”.

“Auspichiamo che – proseguono – questo percorso sia il più possibile inclusivo e partecipato, attraverso momenti di confronto aperto che coinvolgano tutte le componenti interessate: associazioni ambientaliste, pescatori, imprese turistiche, comitati e semplici cittadini. Solo un programma costruito collettivamente potrà rappresentare al meglio la complessità e la ricchezza del nostro comune, aumentando le probabilità di successo”.

“Fiumicino ha le potenzialità per competere con forza per questo titolo e per il relativo contributo di 1 milione di euro. Lavoriamo insieme affinché la candidatura diventi un progetto unitario di rilancio sostenibile del mare e della nostra comunità. Invitiamo tutti gli interessati a far pervenire le proprie proposte secondo le modalità indicate dal Comune” concludono Michela Califano e Ezio Di Genesio Pagliuca