Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 17 Settembre 2025

Caos viabilità via Aurelia, Zorzi: “Urgente il ripristino del semaforo sul cavalca-ferrovia di Viale Tre Denari”

“È inaccettabile che dopo 4 giorni non sia ancora stata individuata una soluzione”

 

Sulla Via Aurelia si stanno vivendo gravi disagi a causa del guasto all’impianto semaforico del cavalcaferrovia di Viale Tre Denari, avvenuto lo scorso 13 settembre. Oggi, 17 settembre 2025, il Comune ha disposto la chiusura del transito veicolare sul ponte, senza tuttavia fornire alcuna data certa per il ripristino del sistema semaforico” lo dichiara il Consigliere comunale del Pd, Fabio Zorzi.

 

“È inaccettabile che – aggiunge – a distanza di quattro giorni dal guasto, su una delle arterie principali del nostro territorio non sia ancora stata individuata una soluzione tempestiva. Con le scuole appena riaperte, la situazione sta generando forti ripercussioni sul traffico, mettendo in difficoltà famiglie, studenti e lavoratori”.

 

“Il Comune ha il dovere di garantire in tempi brevi il ripristino del semaforo – ribadisce – e di comunicare con trasparenza una data precisa per la riapertura in sicurezza del cavalcaferrovia. Non si può lasciare la cittadinanza nell’incertezza e in una condizione di disagio quotidiano”.

 

“Chiedo quindi che l’Amministrazione comunale intervenga con urgenza, sollecitando tutti gli eventuali enti coinvolti, accelerando i lavori e aggiornando costantemente i cittadini. La sicurezza stradale e la mobilità devono essere una priorità assoluta, non un tema da rinviare” conclude Fabio Zorzi

 

 

